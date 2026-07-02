OPPO Reno16 Pro, il "mini-flagship" che sfida i giganti

Reno16 Pro è innanzitutto un telefono molto bello da vedere. Due i colori, il nero classico Starlight Black e Pop White, la colorazione distintiva che, grazie alla tecnologia 3D HoloVerse, crea un effetto visivo fluttuante ispirato alle nebulose, che cambia in base alla luce e al movimenti. Spiegano da OPPO che la parte posteriore del telefono è stata realizzata grazie a milioni di micro-lenti che ricostruiscono la luce nello spazio. E così il risultato sono delle linee arrotondate che in un bellissimo effetto tridimensionale “escono fuori” dal telefono, in un effetto ottico di grande impatto. Lo smartphone grazie alle sue dimensioni compatte e a un peso contenuto (circa 190 grammi) risulta molto comodo da portare in tasca e anche da utilizzare con una sola mano. Quasi unico nel suo genere, Reno16 Pro è certificato per la resistenza a immersioni e getti d’acqua (anche ad alta pressione e alta temperatura) e polvere secondo gli standard IP68, IP69 e IP69K; inoltre OPPO garantisce che il display rimane reattivo anche con le mani bagnate o quando si indossano i guanti.