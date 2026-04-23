Find X9 Ultra, da OPPO un nuovo “camera flagship”

Introduzione
È arrivato un nuovo punto di riferimento per la fotografia mobile. Stiamo parlando del nuovo smartphone top di gamma di OPPO, che grazie al suo sistema fotografico firmato Hasselblad assicura scatti ultra-nitidi e video di livello professionale. E poi ha una batteria praticamente infinita
Quello che devi sapere
OPPO questa volta ha stupito davvero
OPPO ha presentato il suo nuovo smartphone “camera flagship”: si chiama Find X9 Ultra e integra un comparto fotografico davvero top, con il primo teleobiettivo ottico 10x da 50 megapixel, sensori doppi da 200 megapixel, l’ultimo processore Snapdragon, un display molto luminoso e una batteria “monstre”. Durante la nostra prova ci ha positivamente stupito.
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Come si presenta
Il nuovo Find X9 Ultra è disponibile in due finiture, il grigio Tundra Umber e l’arancione Canyon Orange realizzato in fibra di grado aeronautico, ed è un telefono certamente generoso e relativamente grande da trasportare: pesa 235 grammi per 9 millimetri. Da sottolineare che è un po’ difficile gestire il telefono con una sola mano, proprio per la grandezza del display, e che nelle tasche dei pantaloni, soprattutto quelli più attillati, l’ingombro si fa sentire. A livello di pulsanti troviamo due tasti mutuati dai dispositivi Apple: sulla sinistra lo Snap Key, un tasto multifunzione che permette di attivare al volo una funzionalità preferita (intelligenza artificiale, silenzioso, fotocamera, torcia, traduttore; sulla destra troviamo invece il Quick Button, a filo con il corpo del telefono e non a rilievo, utile per scattare foto e gestire lo zoom, soprattutto tenendo il telefono in orizzontale. Il modulo fotocamera, in particolare, introduce un Master Lens Design, un dettaglio esagonale che richiama le lamelle del diaframma delle fotocamere professionali: attorno al modulo c’è anche una sorta di zigrinatura che ricorda la ghiera di messa a fuoco degli obiettivi tradizionali. Lo smartphone si annuncia anche resistente: ha le certificazioni IP66, IP68 e IP69 che lo proteggono da acqua, polvere e condizioni estreme. Il design posteriore è certamente audace e offre la sensazione di un prodotto premium; da notare la scelta di abbandonare i bordi curvi a favore di un vetro frontale quasi piatto.
Le caratteristiche tecniche
Il nuovo X9 Ultra integra l’ultimo processore Snapdragon, la piattaforma mobile 8 Elite Gen 5, che offre velocità ed efficienza, in particolar modo sui processi che sfruttano l’intelligenza artificiale, sul multitasking, anche sui giochi. A bordo anche un’unità termica “incapsulata” progettata per stabilizzare le temperature interne durante i picchi di calore, con una camera di vapore avanzata e grafite ad alte prestazioni. Due i tagli di memoria: 12 o 16 gigabyte di Ram, 512 giga o un tera di spazio. Nelle nostre prove possiamo confermare che il processore si comporta molto bene, anche sotto sforzo.
Il display e la batteria
Display e batteria sono due fiori all’occhiello del nuovo Find X9 Ultra. Partiamo dal primo: è un AMOLED QHD+ da 6,82 pollici, offre una frequenza di aggiornamento ultra-fluida fino a 144 Hz, raggiunge una luminosità di picco HDR di 3.600 nit. Lo schermo - progettato per ridurre lo sfarfallio e l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato - è ottimizzato da un chip proprietario “Display P3 Pro” che, ci spiegano, garantisce precisione cromatica, ottimizza i consumi e riduce il motion blur. Nelle nostre prove possiamo confermare che il pannello è luminosissimo, ottima la resa dei neri e gli angoli di visione, anche sotto la luce forte del sole primaverile (anche se a volte abbiamo notato dei riflessi).
Da record la batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh: è abbinata al nuovo chip di gestione energetica PowerCore e garantisce due giorni di utilizzo “normale” e una giornata intera di gaming e sessioni video-fotografiche. La batteria è compatibile con la ricarica super-veloce SUPERVOOC 100W cablata e AIRVOOC wireless 50W (adattatori non inclusi in confezione) ma c’è da notare che pesa l’assenza - in un flagship del genere - dello standard di ricarica magnetica Qi2.
Il comparto fotografico
Moltissimo da dire sulla parte fotografica, composta da un Hasselblad Master Camera System con ben cinque fotocamere posteriori: una lente principale Sony LYT-901 da 200 megapixel, una ultra-grandangolare Sony LYT-600 da 50 megapixel, un teleobiettivo 3x “ultra-sensing” da 200 megapixel che funziona anche da lente macro, un teleobiettivo 10x da 50 megapixel e una true-color camera (si tratta di un sensore spettrale che misura il bilanciamento del bianco e rende le foto più naturali). In particolare mettiamo in luce lo zoom ottico reale 10x e lo zoom digitale “di qualità ottica” 20x primo nel settore, ottenuto grazie a una struttura periscopica a prisma con cinque riflessioni che - spiegano - piega il percorso della luce cinque volte per ospitare una lente 10x riducendo al contempo del 30 per cento la lunghezza del modulo. Spiegano da OPPO che il comparto fotografico è frutto di cinque anni di collaborazione in ricerca e sviluppo con Hasselblad. E questo non si ritrova solo nell’hardware, ma anche nel software: la fotocamera offre una nuova Hasselblad Master Mode che offre foto prive di elaborazioni artificiali eccessive; in più è possibile scegliere tra nove simulazioni di pellicola classiche o creare preset personalizzati. A livello video Find X9 Ultra supporta la registrazione in 4K 60fps Dolby Vision HDR, il 4K 120 fps e anche la registrazione 8K 30 fps.
Le nostre foto e i nostri video
Il sistema di fotocamere è certamente il miglior pregio di questo dispositivo. Siamo rimasti soddisfatti delle nostre prove fotografiche praticamente in ogni situazione. La post-produzione delle immagini è ben bilanciata (e non eccessiva), la configurazione con due lenti dedicate allo zoom permette scatti nitidi anche a lunghezze focali non proprio tipiche per uno smartphone, la Master Mode permette di ottenere fotografie con una grande fedeltà cromatica. Davvero buona anche la parte video, con una stabilizzazione simile a quella offerta dai gimbal.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON OPPO FIND X9 ULTRA
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON OPPO FIND X9 ULTRA
Il software e le altre funzionalità
Il sistema è gestito dal sistema operativo ColorOS 16 di OPPO. Tra le peculiarità una suite di intelligenza artificiale chiamata AI Mind Space che cattura e organizza automaticamente i contenuti sullo schermo, ottimo per prendere appunti anche vocali. Tra le funzionalità IA elaborate direttamente sul dispositivo anche l’assistenza alla scrittura e la traduzione simultanea, anche offline. Il software è molto fluido e la promessa di cinque anni di aggiornamenti rende l’acquisto di questo smartphone certamente un investimento a lungo termine.
Verdetto, disponibilità e prezzi
OPPO ha fatto dunque un ottimo lavoro con questo Find X9 Ultra: il telefono ha un comparto fotografico che poniamo certamente sul podio dei 2-3 migliori in circolazione sui top di gamma 2025-2026, abbiamo apprezzato particolarmente lo zoom e la resa cromatica. E poi ancora l’ottima batteria e un display davvero top. Tra i lati meno positivi, l’abbiamo scritto, il fatto che il telefono non sia un peso piuma. Tutta la potenza di cui abbiamo parlato ha un prezzo (alto): nella versione con 12 giga di Ram e 512 di spazio di archiviazione costa 1.699,99 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Tra i migliori comparti foto sul mercato
- Display e autonomia
CONTRO:
- Un po’ pesante e ingombrante