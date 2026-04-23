Find X9 Ultra, da OPPO un nuovo “camera flagship”

Display e batteria sono due fiori all’occhiello del nuovo Find X9 Ultra. Partiamo dal primo: è un AMOLED QHD+ da 6,82 pollici, offre una frequenza di aggiornamento ultra-fluida fino a 144 Hz, raggiunge una luminosità di picco HDR di 3.600 nit. Lo schermo - progettato per ridurre lo sfarfallio e l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato - è ottimizzato da un chip proprietario “Display P3 Pro” che, ci spiegano, garantisce precisione cromatica, ottimizza i consumi e riduce il motion blur. Nelle nostre prove possiamo confermare che il pannello è luminosissimo, ottima la resa dei neri e gli angoli di visione, anche sotto la luce forte del sole primaverile (anche se a volte abbiamo notato dei riflessi).

Da record la batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh: è abbinata al nuovo chip di gestione energetica PowerCore e garantisce due giorni di utilizzo “normale” e una giornata intera di gaming e sessioni video-fotografiche. La batteria è compatibile con la ricarica super-veloce SUPERVOOC 100W cablata e AIRVOOC wireless 50W (adattatori non inclusi in confezione) ma c’è da notare che pesa l’assenza - in un flagship del genere - dello standard di ricarica magnetica Qi2.