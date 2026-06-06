TCL, ecco le nuove tv con tecnologia SQD-Mini LED: la prova di C8L

Introduzione
Arriva anche in Italia la nuova tecnologia del brand cinese che avevamo avuto modo di vedere all’inizio dell’anno al CES di Las Vegas. Tre i modelli principali: il top di gamma X11L, C8L (che abbiamo avuto modo di provare in anteprima, protagonista della nostra recensione), C7L. Tv in grado di offrire a un pubblico sempre più ampio la possibilità di vivere anche a casa l’emozione del grande schermo e che garantiscono un’altissima luminosità, una gestione precisa della luce e del contrasto
Quello che devi sapere
I nuovi SQD-Mini Led
La nuova tecnologia SQD-Mini LED di TCL è l’evoluzione del Mini-LED classico. In particolare, alle migliaia di piccole luci dietro lo schermo tipiche del Mini-LED viene aggiunto uno strato (Quantum Dot) che migliora i colori: da qui la nuova tecnologia SQD (Super Quantum Dot) Mini LED, con nanoparticelle in grado di trasformare la luce prodotta dai LED in colori puri. Il risultato sono immagini molte più luminose, colori più accesi ma anche più naturali, neri migliori rispetto ai LED tradizionali. La nuova tecnologia arriva sul mercato italiano con tre modelli: il top di gamma X11L, il C8L e il C7L.
La tecnologia
Rispetto alle generazioni precedenti, ci spiegano da TCL, i televisori SQD-Mini LED offrono fino al 33 per cento in più di miglioramento nelle performance della gamma colori visualizzabile, che significa che i colori sono più ricchi e vicini alla realtà; migliora di tanto anche l’accuratezza cromatica, che si trasforma in una resa “più pulita e precisa” delle sfumature sottili e dei piccoli dettagli. Cuore della tecnologia, il sistema Deep Color di TCL, progettato per ridurre le sbavature di colore tra le aree luminose e quelle scure e per mantenere i colori naturali anche nelle scene ad alto contrasto. Una tecnologia che si nota molto bene ad esempio con scene notturne di film con luci forti o sequenze dinamiche come inseguimenti in auto: l’SQD-Mini LED, ci spiegano, "supera le criticità del passato coordinando luce e colore su tutto lo schermo, filtrando i cromatismi per eliminare gli effetti 'fantasma' e garantire l’accuratezza anche nelle sequenze più complesse". La tecnologia All-Domain Halo Control System, invece, riduce gli aloni visibili attorno agli oggetti luminosi su sfondo scuro, offrendo immagini più naturali e coinvolgenti. TCL, ci spiegano, si è classificata al primo posto nel mondo per spedizioni di tv Mini LED e sempre al primo posto per le spedizioni di televisori da 75 pollici o superiori e quindi punta molto su questi televisori per il mercato italiano, come ci spiega anche il direttore commerciale Federico Faravelli: televisori dedicati al consumatore “premium” che cerca la migliore tecnologia sul mercato a un prezzo giusto e non esagerato. Faravelli tiene comunque a ricordare come TCL non significhi solo televisori enormi, ma anche tecnologie Mini LED e QLED e schermi più piccoli e più accessibili.
Il top di gamma: il modello X11L
L’avevamo visto per la prima volta all’inizio dell’anno al CES di Las Vegas (qui il nostro reportage): TCL X11L è il primo televisore al mondo presentato con la nuova tecnologia SQD-Mini Led, e anche il più luminoso: ben 10.000 nit di luminosità di picco, oltre 20mila aree di controllo della luce per migliorare i contrasti ed evitare gli aloni. E ancora: audio firmato Bang&Olufsen (360W di potenza) con doppio Subwoofer e soundbar integrata, design ultra-sottile con un profilo di soli 2 centimetri. Noi abbiamo avuto modo di mettere le mani sul modello più grande, da 98 pollici, ed è sembrato quasi di entrare in una sala cinematografica per qualità e contrasti delle immagini. Disponibile nei formati da 75, 85 e 98 pollici, ha un prezzo di partenza di 4.299 euro.
Economica ma potente: la serie C7L
Prima di passare al modello C8L, che abbiamo utilizzato in maniera approfondita, un cenno anche sul modello più economico con tecnologia SQD-Mini Led, C7L, che ha comunque tante delle caratteristiche che ritroviamo anche sui fratelli maggiori. La tecnologia viene applicata seguendo gli stessi principi di controllo della luce e precisione cromatica. Anche in questo caso audio firmato B&O da 60W con doppio subwoofer integrato, copertura colore 100% della gamma BT.2020, luminosità di picco 3.000 nit, fino a 2.176 aree di local dimming. Un modello entry level che dunque ha tutte le principali caratteristiche presenti anche sugli altri modelli, seppure un po’ meno spinte”, ottimo anche per i gamer grazie alla frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz, il Game Accelerator e il supporto all’HDMI 2.1. La serie C7L è venduta in Italia nei formati da 55, 65, 75, 85 e 98 pollici: il prezzo di partenza è di 999 euro.
La nostra prova: C8L
E infine siamo al modello C8L, protagonista della nostra recensione. Si tratta di una serie intermedia ma forse quella più “centrata” per tutti coloro che cercano un televisore dalle prestazioni molto buone senza “esagerare” con la scheda tecnica e quindi senza salire troppo di prezzo. Le caratteristiche principali sono una luminosità di picco che può raggiungere i 6.000 nit, ben 4.032 aree di controllo della luminosità, una copertura fino al 100% della Wide Color Gamut BT.2020, un pannello WHVA 2.0 Ultra che offre un contrasto elevato e colori accurati. Anche in questo caso presenti la frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz per movimenti fluidi e privi di sfocature e l’audio firmato Bang&Olufsen (Dolby Atmos da 200W con doppio subwoofer integrato). Il C8L si presenta con una soluzione “Virtually ZeroBorder”, con cornici nere quasi impercettibili e un design ultra-sottile reso possibile dalla tecnologia Micro-OD e dal pannello posteriore monoscocca.
La nostra prova
Quello che salta subito all’occhio del modello C8L è che ci troviamo di fronte a un televisore di fascia alta: la qualità d’immagine è ovviamente il vero punto forte di questo prodotto, che offre un’ottima visualizzazione sia in ambiente buio che luminoso. Ottima la tecnologia di retroilluminazione SQD-Mini LED proprietaria; l’angolo di visione, seppure migliorato rispetto a tanti modelli precedenti, tende a degradare un po’ lateralmente. Il televisore sta bene sia in salotti luminosi sia in stanze dedicate alla visione di film o di videogiochi: la luminosità e l’HDR sono adeguate e di primissimo livello: ottimi i contrasti, i neri sono profondi mentre i filtri colore avanzati e il Quantum Dot rendono le sfumature brillanti e migliorano la resa cromatica. Ottimo, ancora, anche il refresh rate nativo e il supporto all’HDMI 2.1 completo, al Dolby Vision e all’HDR10+. Dunque possiamo dire senza dubbi che si tratta di uno dei migliori televisori in circolazione sia per vedere film e serie tv, sia per lo sport, sia per il gaming. Se proprio dobbiamo trovare un lato negativo, la gestione dei riflessi - soprattutto in salotti molto luminosi - è migliorabile (ma assolutamente accettabile).
Il software e l'audio
Sempre molto completo il software presente sui tv TCL: sulla nuova gamma SQD-Mini Led troviamo Google TV, che permette all'utente di installare moltissime app presenti sul Play Store e di aggregare in un’unica home page i contenuti presenti sulle diverse piattaforme, tant’è che Google può consigliare cosa vedere in base ai propri interessi. Google TV permette di controllare la smart home (luci, telecamere, condizionatori) e di controllare la tv con la voce. Presenti anche un browser web, la possibilità di collegare un dispositivo (come un tablet, un pc o uno smartphone) per riprodurre l’audio, di visualizzare opere d’arte in movimento a mo’ di screensaver. Ancora: c’è una suite per la sicurezza e la possibilità di mostrare lo schermo di pc, Mac e smartphone (anche con Apple AirPlay) direttamente sul televisore. Due i telecomandi in dotazione: uno più completo/hi-tech, uno più essenziale ed elegante, retroilluminato. Tante le modalità di visione, c’è anche la luminosità adattiva e il filtro per la luce blu dannosa per gli occhi. Infine, la modalità Game Master (si attiva automaticamente quando iniziamo a giocare con una console collegata) offre una bassa latenza, una connessione del dispositivo ottimizzata e una barra di gioco attraverso cui personalizzare l'esperienza generale dei videogame. Parliamo anche dell’audio grazie al sistema sviluppato con B&O: se è vero che la differenza con una buona soundbar si sente, possiamo certamente dire che questo televisore può vivere benissimo anche senza un sistema audio dedicato: il suono è avvolgente, potente, i bassi sono presenti, i dialoghi risultano chiari. Molto eleganti a nostro avviso, infine, le cornici ultra-sottili da 3 millimetri: offrono un design moderno e allo stesso tempo minimalista.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Una tecnologia e una gamma di prodotti che dunque ci ha davvero convinto: i nuovi televisori (e in particolare il modello C8L che abbiamo provato per diversi giorni prima di scrivere la recensione) sono certamente indicati per utenti che vogliono un home cinema da impatto visivo, per gamer, per chi cerca grandi diagonali con un budget più contenuto. Nella nostra prova il C8L ci ha impressionato per luminosità e accuratezza dei colori e anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: disponibile nei modelli da 55, 65. 75, 85 e 98 pollici, il C8L parte da 1.099 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Nuova tecnologia SQD Mini LED
- Ottima luminosità e impatto visivo
- Buon rapporto qualità-prezzo
CONTRO:
- Angolo di visione un po’ limitato