TCL, ecco le nuove tv con tecnologia SQD-Mini LED: la prova di C8L

Quello che salta subito all’occhio del modello C8L è che ci troviamo di fronte a un televisore di fascia alta: la qualità d’immagine è ovviamente il vero punto forte di questo prodotto, che offre un’ottima visualizzazione sia in ambiente buio che luminoso. Ottima la tecnologia di retroilluminazione SQD-Mini LED proprietaria; l’angolo di visione, seppure migliorato rispetto a tanti modelli precedenti, tende a degradare un po’ lateralmente. Il televisore sta bene sia in salotti luminosi sia in stanze dedicate alla visione di film o di videogiochi: la luminosità e l’HDR sono adeguate e di primissimo livello: ottimi i contrasti, i neri sono profondi mentre i filtri colore avanzati e il Quantum Dot rendono le sfumature brillanti e migliorano la resa cromatica. Ottimo, ancora, anche il refresh rate nativo e il supporto all’HDMI 2.1 completo, al Dolby Vision e all’HDR10+. Dunque possiamo dire senza dubbi che si tratta di uno dei migliori televisori in circolazione sia per vedere film e serie tv, sia per lo sport, sia per il gaming. Se proprio dobbiamo trovare un lato negativo, la gestione dei riflessi - soprattutto in salotti molto luminosi - è migliorabile (ma assolutamente accettabile).