Il nuovo Siri di Apple sarà disponibile subito in Ue? Ecco cosa sapere

Dal punto di vista dell'Ue, dunque, qual è la vera storia dietro lo stop a Siri AI? "Abbiamo avuto alcuni contatti con Apple su questo argomento. Ma Apple non è stata in grado di sviluppare soluzioni di interoperabilità conformi. Invece di cercare soluzioni di conformità adeguate, Apple ha semplicemente chiesto alla Commissione di essere esentata dai suoi obblighi di interoperabilità ai sensi del DMA, e questo per almeno 18 mesi", ha rivelato Regnier. Spiegando ancora che per la Commissione Ue, "questa non è un'opzione. Perché significherebbe che nessun altro agente di intelligenza artificiale, a parte Siri AI (sviluppata da Google), avrebbe le stesse possibilità di essere scelto dagli utenti iPhone. E, cosa ancora più importante: il diritto dell'Ue non è negoziabile". In definita, ha concluso Regnier, "la Commissione non concederà alcuna esenzione, proprio come un agente di polizia non esenterebbe un automobilista dal rispettare il limite di velocità".

©Ansa