razr 70 ultra, il nuovo “gioiello” pieghevole di Motorola

La serie razr 70 si compone anche dei modelli 70 “base” e del 70 plus. Iniziamo da quest'ultimo, modello intermedio, ha una texture di una tonalità terrosa (PANTONE Mountain View) con una finitura jacquard ispirata alla tessitura “che aggiunge - raccontano da Motorola - una dimensione scultorea con una sensazione confortevole e una presa sicura”. Ha specifiche simili a quelle del modello ultra ma risulta più accessibile: c’è un display esterno da 3 pollici con frequenza di aggiornamento a 165 Hz e 2.400 nit di luminosità di picco, rispetto all’ultra ha la stessa doppia fotocamera da 50 megapixel mentre quella frontale è da 32 megapixel. A bordo il processore Snapdragon 8s Gen 3, 12 gigabyte di RAM, 512 di spazio di archiviazione, batteria da 4.500 mAh. Razr 70 plus è disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 1.199 euro nel colore PANTONE Mountain View.



Il piccolino della famiglia, razr 70, ha un display leggermente ridotto, un comparto con doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e frontale da 32 megapixel, ha un chip un po’ meno potente Mediatek 7450X, 8 gigabyte di RAM e 256 di spazio di archiviazione, una batteria da 4.800 mAh. È disponibile al prezzo di partenza di 999 euro nei colori PANTONE Hematite con finitura ispirata alla tessitura, PANTONE Violet ICE e PANTONE Sporting Green con una finitura “soft luxe” e PANTONE Bright White in Acetato.