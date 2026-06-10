razr 70 ultra, il nuovo “gioiello” pieghevole di Motorola

Introduzione
L’azienda specializzata in smartphone e connettività ha presentato uno dei telefoni più belli e “iconici” del momento: parliamo della nuova gamma di pieghevoli razr 70, composta dal modello base, dal razr 70 plus e da razr 70 ultra, il top di gamma che abbiamo avuto modo di provare per oltre due settimane. Le caratteristiche principali? Colori, stili, uno schermo esterno finalmente utile, un processore che si comporta molto bene e un ottimo comparto batteria
Quello che devi sapere
Il nuovo pieghevole di Motorola
Motorola amplia la famiglia di pieghevoli razr con la nuova serie razr 70, composta dal modello razr 70 base, il modello intermedio razr 70 plus e il top di gamma razr 70 ultra, protagonista della nostra recensione. Una nuova serie che si presenta molto elegante, con colori e materiali diversi dal solito, prestazioni avanzate e tante funzionalità intelligenti. “Il consumatore ci sta dando fiducia, il 2026 sta andando molto bene e a marzo ci siamo attestati in terza posizione sia a quantità che a valore”, spiega a Sky TG24 la responsabile Marketing di Motorola Giorgia Bulgarella. “Per noi - aggiunge - soprattutto nei prossimi mesi che vedranno una concorrenza agguerrita nel mondo dei pieghevoli era fondamentale crescere e aumentare la qualità dei prodotti, e l’abbiamo fatto in un mercato in cui crediamo molto e in cui Motorola cresce del 20 per cento ogni anno e registra spesso mesi in cui è leader di mercato”. Ma quali sono le caratteristiche principali del razr 70 ultra?
Come si presenta
Il nuovo razr 70 ultra ha uno stile a conchiglia ovviamente inconfondibile, fatto di bordi arrotondati ma soprattutto di colori e materiali unici: è disponibile infatti nel colore PANTONE Orient Blue, caratterizzato da una texture Alcantara goffrata, con un materiale made in Italy “arricchito - ci spiegano - da un delicato motivo a micro reticolo che conferisce al telefono una sensazione di raffinatezza e ricercatezza”; e poi c’è l’altro colore che abbiamo apprezzato allo stesso modo: PANTONE Cocoa con una finitura in impiallacciatura di legno, anch’esso innovativo e praticamente mai visto. Se è vero che ormai i telefoni pieghevoli sono molto più resistenti che in passato, sul nuovo razr troviamo una cerniera rinforzata in titanio e perfezionata rispetto alle generazioni precedenti, che conferiscono al telefono una sensazione di grande solidità. Importante punto a favore, lo smartphone rimane ben saldo anche quando lo utilizziamo con lo schermo semi-aperto, a occhio dai 20 ai 160 gradi di apertura. A proposito, la modalità Flex View (che consiste nel tenere il telefono semi-aperto) consente agli utenti di poggiare il telefono su una superficie piana per scattare foto o girare video pienamente stabili, come se si avesse con sé un treppiede e avendo anche l’anteprima sul display esterno. Il telefono è inoltre protetto con Corning Gorilla Glass Ceramic sul display esterno. Presente la certificazione IP48 (immersione fino a 1,5 metri per 30 minuti). Una delle caratteristiche più apprezzate è che il telefono, una volta chiuso, è compatto e leggerissimo, tanto che a volte ci si dimentica di averlo in tasca.
I due schermi
E ora passiamo al cuore pulsante del razr 70 ultra, che sono i due schermi: quello esterno da circa 4 pollici, quello interno un AMOLED LTPO da 7 pollici. Partiamo dal display esterno che è, finora, il migliore visto su un pieghevole di queste dimensioni. Oltre a mostrarci chi ci sta chiamando permette di visualizzare e controllare le notifiche, inviare messaggi, accedere ad app e giochi, inserire widget, consultare il calendario, il meteo, addirittura scattare foto e girare video. Il display è dotato di una frequenza di aggiornamento elevatissima (ben 165 Hz) e una luminosità di picco di 3.000 nit. Potendo contare su app complete e non solo su widget possiamo certamente dire che, rispetto ad altri concorrenti, questo display esterno ha certamente molto più senso e risulta dunque utile. Il display Extreme AMOLED interno da 6,96 pollici offre una qualità di visualizzazione che potremmo definire ottima: il display è luminoso, ben contrastato, ottima la riproduzione dei colori a 10 bit. Da notare che qui la luminosità di picco arriva a ben 5.000 nit e che il display è Pantone Validated: questo vuol dire che colori e tonalità vengono visualizzati come appaiono nella vita reale.
Le caratteristiche tecniche
Al cuore di Motorola razr 70 ultra troviamo il processore mobile Snapdragon 8 Elite - specializzato in velocità, grafica, reattività e nella gestione dei compiti di intelligenza artificiale. 16 i gigabyte di Ram disponibili, 512 lo spazio di archiviazione veloce. Il processore è anche molto performante dal punto di vista della gestione energetica. A proposito di energia, a bordo troviamo una batteria al silicio-carbonio da 5.000 mAh (la più capiente rispetto ai principali rivali) compatibile con la ricarica veloce Turbo Power da 68W (caricatore veloce non incluso in confezione); supportate sia la ricarica wireless che la ricarica inversa. Nelle nostre prove abbiamo notato un’autonomia superiore alla media che permette di lavorare un’intera giornata (e anche oltre) senza dover ricaricare. Il telefono, in generale, ci ha convinto per prestazioni e gestione energetica.
Il comparto fotografico
E ora siamo al comparto fotografico, composto da una doppia fotocamera da 50 megapixel presente sullo schermo esterno (principale e ultra-grandangolare) e una selfie-cam, installata sullo schermo interno, sempre da 50 megapixel. Partiamo dalle lenti principali: il comparto esterno è alimentato da un sensore LOFIC da 50 megapixel: si tratta di una nuova tecnologia che stiamo iniziando a vedere su diversi smartphone e che, grazie a un lavoro approfondito sulla resa di ogni singolo pixel, riesce a fornire immagini luminose e chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera offre anche una messa a fuoco rapida e la stabilizzazione ottica dell’immagine; i colori sono convalidati da Pantone ed è presente la compatibilità con Dolby Visione Capture. L'altro obiettivo è Ultra Wide+ Macro Vision, che permette di realizzare foto ultra-grandangolari, ritratti e scatti ravvicinati. La fotocamera interna, infine, è dotata di intelligenza artificiale in grado di ottimizzare automaticamente l’inquadratura e l’illuminazione delle foto. Tantissime le modalità di scatto: è possibile usare il telefono in modalità videocamera (stile anni Ottanta, per intenderci), c’è la possibilità di fare decidere all’I.A. qual è lo scatto di gruppo in cui tutti sono venuti meglio, c’è una funzione (Stile personale) che apprende automaticamente le preferenze di modifica in base alle regolazioni apportate alle foto nella galleria. Allineamento Cornice permette invece di bloccare l’inquadratura e poi passare il telefono a un’altra persona, in modo tale che la foto scattata, ad esempio, da un passante venga esattamente come vogliamo. Infine, due funzionalità realizzate in collaborazione con Google Photos: c’è la funzione che permette di digitalizzare i vestiti presenti negli armadi degli utenti e abbinare e provare outfit direttamente in Google Photos; c’è poi Daily Drops: un feed di contenuti personalizzato che fornisce aggiornamenti quotidiani, consentendo agli utenti di rivedere le loro foto preferite.
Le nostre foto e i nostri video
Le foto che abbiamo realizzato durante le nostre prove di razr 70 ultra sono per la maggior parte molto soddisfacenti: vivide, piacevoli, con colori brillanti, soprattutto in situazioni di forte luminosità. Bene illuminati anche gli scatti notturni. Mentre abbiamo sentito certamente la mancanza di un buon zoom ottico: le foto molto zoomate perdono di qualità. Molto buoni anche i video, con qualità 4K Dolby Vision: da migliorare in alcune occasioni la gestione della luce.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON MOTOROLA RAZR 70 ULTRA
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON MOTOROLA RAZR 70 ULTRA
Le altre caratteristiche
Il nuovo Motorola razr 70 ultra è gestito da una versione quasi stock di Android 16 che vede la presenza di diverse app preinstallate tra cui l’I.A. di Perplexity, i principali social, diversi giochini (richiamabili tutti anche dallo schermo esterno), la suite di sicurezza Moto Secure, un’app per raccogliere le proprie note. E poi c’è la suite moto ai: tra le funzionalità di intelligenza artificiale incluse, “Aggiornami” che fornisce un riepilogo personalizzato delle notifiche più importanti, Image Studio, che permette di creare immagini partendo da una richiesta scritta, Playlist Studio, che crea playlist personalizzate, e diversi strumenti di produttività che permettono di registrare, trascrivere e riassumere l’audio, di salvare e recuperare ricordi e appunti. A questo si aggiunge la presenza delle funzionalità di I.A. di Gemini e Copilot. A nostro avviso la suite appare ben fatta e coerente.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Motorola razr 70 ultra è uno dei migliori telefoni pieghevoli che abbiamo provato: eccelle in design, display, autonomia, ha un form factor molto maturo e offre una sensazione di avere tra le mani un prodotto premium, elegante e solido. Da notare che Motorola offre “solo” tre anni di aggiornamenti del sistema operativo (cinque anni per quanto riguarda la sicurezza) e che, a nostro avviso, la mancanza di un teleobiettivo si fa sentire. Il prezzo di partenza è di 1.499 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Migliore esperienza foldable sul mercato
- Design premium e distintivo
- Prestazioni molto buone
CONTRO:
- Zoom della fotocamera non al top
- Garantiti solo tre anni di aggiornamenti
razr 70 e razr 70 plus
La serie razr 70 si compone anche dei modelli 70 “base” e del 70 plus. Iniziamo da quest'ultimo, modello intermedio, ha una texture di una tonalità terrosa (PANTONE Mountain View) con una finitura jacquard ispirata alla tessitura “che aggiunge - raccontano da Motorola - una dimensione scultorea con una sensazione confortevole e una presa sicura”. Ha specifiche simili a quelle del modello ultra ma risulta più accessibile: c’è un display esterno da 3 pollici con frequenza di aggiornamento a 165 Hz e 2.400 nit di luminosità di picco, rispetto all’ultra ha la stessa doppia fotocamera da 50 megapixel mentre quella frontale è da 32 megapixel. A bordo il processore Snapdragon 8s Gen 3, 12 gigabyte di RAM, 512 di spazio di archiviazione, batteria da 4.500 mAh. Razr 70 plus è disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 1.199 euro nel colore PANTONE Mountain View.
Il piccolino della famiglia, razr 70, ha un display leggermente ridotto, un comparto con doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e frontale da 32 megapixel, ha un chip un po’ meno potente Mediatek 7450X, 8 gigabyte di RAM e 256 di spazio di archiviazione, una batteria da 4.800 mAh. È disponibile al prezzo di partenza di 999 euro nei colori PANTONE Hematite con finitura ispirata alla tessitura, PANTONE Violet ICE e PANTONE Sporting Green con una finitura “soft luxe” e PANTONE Bright White in Acetato.