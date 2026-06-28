Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Pc, tablet, console: prezzi in aumento. La colpa è dell’IA

Gabriele De Palma
©Getty

Apple ha annunciato l’imminente rincaro di Mac e iPad, Microsoft farà lo stesso con la Xbox e saranno molti i dispositivi che subiranno un aumento stimato tra il 10 e il 20 per cento nei prossimi mesi. Il motivo? L’eccessiva richiesta di memoria RAM da parte dei data center per l’intelligenza artificiale

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ