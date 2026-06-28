Pc, tablet, console: prezzi in aumento. La colpa è dell’IA

Apple ha annunciato l’imminente rincaro di Mac e iPad, Microsoft farà lo stesso con la Xbox e saranno molti i dispositivi che subiranno un aumento stimato tra il 10 e il 20 per cento nei prossimi mesi. Il motivo? L’eccessiva richiesta di memoria RAM da parte dei data center per l’intelligenza artificiale
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