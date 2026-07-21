L'AI Act è il regolamento europeo che disciplina lo sviluppo e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale. Alcune sue parti sono già operative: dal febbraio 2025 sono vietati i sistemi a rischio inaccettabile, come quelli per la sorveglianza di massa, e dall'agosto 2025 si applicano le regole su governance, controlli e sanzioni. Ma è il 2 agosto 2026 il vero spartiacque: come osserva Matteo Molesti, partner di Elexia Avvocati & Commercialisti, quel giorno "è la data di discontinuità: il regolamento UE 2024/1689 o AI Act diventerà pienamente applicabile".