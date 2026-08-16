Nucleare, stop a centrale in Romania per il caldo. Cosa sta succedendo

Nelle ultime settimane la diminuzione della portata dei corsi d’acqua ha causato problemi anche in Francia, dove diversi reattori nucleari sono stati spenti. Nel Paese ci sono 57 reattori, che forniscono quasi il 70% della produzione nazionale di elettricità, e tutti si trovano vicino a un fiume o alla costa per permettere il raffreddamento degli impianti. Fra quelli che hanno subito stop - a volte temporanei - ce ne sono due della centrale nucleare di Chooz, nelle Ardenne, e uno a Cattenom, nel dipartimento di Mosella. E ancora Bugey 3, Tricastin 4 e Saint-Alban 1 e 2. A inizio luglio era invece stato fermato il reattore della centrale di Golfech (Tarn-et-Garonne), perché la temperatura della Garonna era diventata troppo elevata a causa del caldo intenso.