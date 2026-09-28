La testimone ha riferito di aver chiamato immediatamente il ministero della Difesa, ma la chiamata è andata a vuoto. Il suo istinto le ha suggerito quindi di chiamare il numero di emergenza 999. "Nel giro di dieci minuti il villaggio pullulava di agenti armati. Credo sia stata pura fortuna arrivare in paese proprio mentre arrivavano anche i furgoni", ha aggiunto. "Sono assolutamente sbalordita dal fatto che sia toccato a me, una semplice cittadina, notare e segnalare l'accaduto. Credo che la mia chiamata al 999 abbia mandato a monte qualsiasi piano avessero in mente".