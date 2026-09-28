Uk, allarme terrorismo nella base Raf-Usa a Fairford: perché è strategica e cosa sappiamoMondo
Introduzione
Nel Regno Unito l'allerta resta alta dopo gli arresti avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 settembre di cinque uomini accusati di programmare un attentato nella base militare della Royal Air Force (Raf) a Fairford, borgo di 3mila abitanti nel Gloucestershire. Il complesso è da anni condiviso con gli Stati Uniti che durante le operazioni in Iran hanno utilizzato la pista per il decollo dei bombardieri B-1 e B-52.
Quello che devi sapere
L'importanza strategica
Sin dalla Seconda Guerra Mondiale, l'installazione ha svolto un ruolo chiave facendo da rampa di lancio per il decollo dei bombardieri sulla Normandia in occasione del D-Day, nel giugno 1944. Durante la Guerra Fredda, Londra ha messo a disposizione dell'alleato americano la base e anche in anni recenti sono partite importanti missioni aeree, dalle campagne contro l'Iraq di Saddam Hussein nel 1991 e nel 2003 all'attacco sulla Serbia di Slobodan Milosevic nel 1999.
Per approfondire: Gb, allarme esplosivi vicino a base Usa: 5 persone arrestate, accusate di terrorismo
Base vicina al centro abitato
Nonostante l'importanza strategica, il sito dista a poca distanza dal centro abitato e nel marzo scorso, nelle prime fasi dell'attacco sull'Iran, ha attirato la curiosità di decine di appassionati per le manovre dei bombardieri Usa. Il perimetro relativamente "poroso" della base potrebbe aver spinto all'azione i cinque presunti attentatori, dei quali al momento la nazionalità resta ignota, fermati a bordo di tre furgoni bianchi diretti verso la struttura.
Per approfondire: Uk, polizia arresta 5 presunti terroristi vicino a base Raf
Le accuse
Dopo l'intervento, in extremis, da parte della polizia del Gloucestershire, scattato all'alba, i cinque fermati sono stati accusati di violazione della Explosives Act, la legge sul possesso di esplosivi. La loro posizione si è poi rapidamente aggravata con l'accusa formale di "pianificazione di un attacco terroristico" formalizzata da Scotland Yard che ha preso le redini delle indagini.
Per approfondire: Uk, arresti e allarme esplosivi vicino a una base Usa
Evacuazioni a Whelford
A dare il polso dell'allerta "rossa" sono state inoltre le decine di evacuazioni piombate sulla tranquilla domenica nei villaggi circostanti. A Wheldford, nel cuore bucolico delle Cotswolds, le 85 famiglie residenti hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni e trovare riparo in un centro sportivo vicino.
Burnham verso convocazione comitato Cobra
Da Liverpool, dove era in corso la giornata inaugurale del congresso del Labour, il primo ministro Andy Burnham ha elogiato la celerità dell'intervento delle forze di sicurezza. Mentre insieme ai ministri Mahmood (Interno) e Streeting (Difesa) valuta la convocazione di una riunione speciale del Cobra, il comitato di coordinamento per le emergenze e la gestione delle crisi nazionali.
Allarme partito dalla segnalazione di una contadina
Dalle prime indagini sembra che a far scattare l'allarme intorno alla base di Fairford sia stata la segnalazione di una residente. Secondo quanto raccontato dalla Bbc una contadina ha chiamato la polizia dopo aver notato "un folto gruppo di uomini incappucciati e mascherati" che si aggiravano vicino al margine del bosco. "Quando mi hanno vista, sono scappati: alcuni si sono diretti verso i campi, altri verso il villaggio vicino", ha raccontato la donna.
La testimonianza
La testimone ha riferito di aver chiamato immediatamente il ministero della Difesa, ma la chiamata è andata a vuoto. Il suo istinto le ha suggerito quindi di chiamare il numero di emergenza 999. "Nel giro di dieci minuti il villaggio pullulava di agenti armati. Credo sia stata pura fortuna arrivare in paese proprio mentre arrivavano anche i furgoni", ha aggiunto. "Sono assolutamente sbalordita dal fatto che sia toccato a me, una semplice cittadina, notare e segnalare l'accaduto. Credo che la mia chiamata al 999 abbia mandato a monte qualsiasi piano avessero in mente".
Indagini su potenziali legami con l'Iran
Stando a indiscrezioni raccolte da Sky News, gli apparati britannici starebbero vagliando in queste ore varie piste, inclusa quella di potenziali legami tra i cinque arrestati e la Repubblica Islamica. Non è escluso che possano trattarsi di mercenari assoldati dai pasdaran, di recente sanzionati in blocco da Londra dopo le accuse di possibili atti ostili in territorio britannico. A luglio Teheran aveva accusato il Regno Unito di "complicità in crimini di guerra" e minacciato di "conseguenze".
I precedenti
Non sarebbe la prima volta di azioni ostili dall'Iran verso le basi militari britanniche. Dall'inizio delle ostilità, droni e missili hanno raggiunto target in Giordania e a Cipro dove Londra dispone di importanti installazioni.
Trump: "Su arresti a Fairford fatto un lavoro straordinario con Gb"
Sugli arresti è intervenuto, da Chicago, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha posto l'accento sulla "grande collaborazione" con il Regno Unito. "Con Londra è stato fatto un lavoro straordinario. Li avevamo sotto indagine. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti", ha affermato il tycoon glissando sulla domanda se i cinque fermati fossero migranti.
Per approfondire: Basi militari degli Stati Uniti in Italia e in Europa, ecco dove sono e che ruolo hanno