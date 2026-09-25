Papa Leone XIV, viaggio apostolico in Francia: il programma e le tappe

Nell’ultima tappa, quella di Metz, Papa Leone XIV arriva al confine con la Germania e il Lussemburgo. Le parole del Pontefice potrebbero assumere una valenza politica importante: dovrebbe parlare di Europa, delle prospettive di pace sia in un continente in cui è tornata la guerra sia nel mondo. Il Vaticano ha invitato i 27 leader della Ue e i responsabili delle istituzioni europee, per quello che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio summit per la pace. Inoltre, spiegano alcune fonti, "le porte restano aperte" anche ad "eventuali bilaterali" tra il Papa americano e i leader del vecchio continente. Per ora non ci sono conferme né liste ufficiali.