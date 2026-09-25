Papa Leone XIV, viaggio apostolico in Francia: il programma e le tappe

Introduzione
“Affinché il mondo abbia la vita”. È questo il motto scelto per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Una visita che inizia oggi, venerdì 25, e si conclude domenica 28 settembre. Tre le tappe: Parigi, Lourdes e Metz. Tanti i temi: pace, arte, Europa, intelligenza artificiale, ascolto dei più fragili e accoglienza.
Quello che devi sapere
Il viaggio del Papa in Francia
La Francia è il terzo Paese europeo visitato da Leone XIV. Per il Papa è il quinto viaggio apostolico internazionale. Il programma prevede quattro giornate intense, dal 25 al 28 settembre. La prima tappa è Parigi, con il discorso anche all'Unesco. La seconda è il santuario mariano di Lourdes. La terza è Metz, la città delle tre frontiere che è patria di Robert Schuman, uno dei “padri” dell'Europa.
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I temi
Il Vaticano ha spiegato che è un viaggio all'insegna della pace, ma anche dell'ascolto delle persone più fragili, dalle vittime di abusi ai malati che cercano una speranza a Lourdes. Tra i temi anche l’Europa, l’intelligenza artificiale, l’arte, le nuove sfide culturali, il risveglio della fede in un Paese che ha fatto della laicità uno dei suoi principali segno di riconoscimento.
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Discorsi, incontri, messe
Nel programma ufficiale diffuso dal Vaticano sono previsti nove discorsi, quattro omelie, un saluto, una preghiera dell’Angelus e una del Rosario. E poi “messe in piazza, veglie allo stadio, vespri e processioni aux flambeaux, dialoghi privati e incontri con le autorità civili all’Eliseo, con i rappresentanti dell’Unesco, con i vescovi, i giovani, i malati, i migranti, i consacrati e le consacrate, i leader di altre religioni e le vittime di abusi”. Leone potrebbe avere anche incontri bilaterali con i leader Ue.
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I momenti più attesi a Parigi
Tra i momenti più attesi, la messa che Papa Leone XIV celebra sabato 26 settembre in Place de la Concorde, tra le piazze più importanti di Parigi e tra i luoghi più emblematici di Francia, con vista sull'avenue des Champs-Elysées. Nei giorni scorsi l'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, ha fatto sapere che le persone iscritte per assistere alla celebrazione sono “quasi 600.000”. Tra i momenti chiave del viaggio c’è anche la visita alla cattedrale di Notre Dame a Parigi: Leone è il primo Papa a vedere il monumento restaurato dopo l'incendio del 2019. Grande attesa anche per la veglia con i giovani a Saint-Denis.
La tappa a Metz
Nell’ultima tappa, quella di Metz, Papa Leone XIV arriva al confine con la Germania e il Lussemburgo. Le parole del Pontefice potrebbero assumere una valenza politica importante: dovrebbe parlare di Europa, delle prospettive di pace sia in un continente in cui è tornata la guerra sia nel mondo. Il Vaticano ha invitato i 27 leader della Ue e i responsabili delle istituzioni europee, per quello che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio summit per la pace. Inoltre, spiegano alcune fonti, "le porte restano aperte" anche ad "eventuali bilaterali" tra il Papa americano e i leader del vecchio continente. Per ora non ci sono conferme né liste ufficiali.
Il Papa in Francia
L'ultima visita apostolica di un Papa in Francia risale a diciotto anni fa, nel 2008, con Papa Benedetto XVI. Papa Francesco era venuto in Francia diverse volte ma solo per visite tematiche di più breve durata, come a Marsiglia o in Corsica, mai nel quadro di un viaggio apostolico ufficiale e mai a Parigi durante il suo pontificato. Con un comunicato ufficiale, la presidenza della Repubblica francese ha fatto sapere che il presidente Emmanuel Macron "non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa” durante la visita nel Paese. Emmanuel e Brigitte Macron accolgono il Papa al suo arrivo all'aeroporto parigino di Orly, poi lo ricevono all'Eliseo. Macron sarà anche a Metz.
Il programma ufficiale di venerdì 25 settembre
Questo il programma, diffuso dal Vaticano, del primo giorno di Leone in Francia.
Roma - Parigi - Saint-Denis - Parigi
- 07:50 partenza in aereo dall’aeroporto internazionale di Roma/Fiumicino per Parigi
- 10:00 arrivo all’aeroporto internazionale di Parigi/Orly
- Cerimonia di benvenuto
- 11:00 visita al presidente della Repubblica nel Palazzo dell’Eliseo
- 11:45 incontro con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico nel Palazzo dell’Eliseo
- 15:00 visita all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) presso la sede dell’Unesco
- 17:15 celebrazione dei vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi presso la cattedrale di Notre-Dame de Paris
- 21:00 veglia di preghiera con i giovani nello “Stade de France” di Saint-Denis.
Il programma ufficiale di sabato 26 settembre
Questo il programma, diffuso dal Vaticano, del secondo giorno di Leone in Francia.
Parigi – Lourdes
- 09:00 Visita al Centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakhita
- 10:15 Incontro con i membri dell’Assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti presso l’Istituto cattolico di Parigi
- 15:00 Santa Messa in Place de la Concorde
- 17:45 Partenza in aereo dall’aeroporto internazionale di Parigi-Orly per Lourdes
- 19:05 Arrivo all’aeroporto internazionale di Tarbes–Lourdes–Pyrénées
- 19:40 Preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle presso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes.
Il programma ufficiale di domenica 27 settembre
Questo il programma, diffuso dal Vaticano, del terzo giorno di Leone in Francia.
Lourdes
- 09:00 Incontro con i vescovi della Conferenza episcopale di Francia presso l’emiciclo Sainte-Bernadette del Santuario di Nostra Signora di Lourdes
- 11:00 Santa Messa nella Prairie del Santuario di Nostra Signora di Lourdes
- 15:30 Incontro con gli operatori e gli assistiti dell’Accueil Notre-Dame presso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes
- 16:45 Incontro privato con le religiose di vita contemplativa presso il Monastero del Carmelo di Lourdes
- 21:00 Preghiera del Santo Rosario e processione aux flambeaux presso il Santuario di Nostra Signora di Lourdes.
Il programma ufficiale di lunedì 28 settembre
Questo il programma, diffuso dal Vaticano, del quarto giorno di Leone in Francia.
Lourdes – Metz – Roma
- 07:40 Partenza in aereo dall’aeroporto internazionale di Tarbes–Lourdes–Pyrénées per Metz
- 09:20 Arrivo all’aeroporto internazionale di Metz–Nancy–Lorraine
- 10:00 Incontro interreligioso presso il Centro Congressi Robert Schuman di Metz
- 11:00 Incontro “Alle radici dell’Europa per la pace e l’unità” presso il Centro Congressi Robert Schuman di Metz
- 16:00 Santa Messa presso la Cattedrale di Santo Stefano
- 18:30 Cerimonia di congedo presso l’aeroporto internazionale di Metz–Nancy–Lorraine
- 19:00 Partenza in aereo dall’aeroporto internazionale di Metz–Nancy–Lorraine
- 20:50 Arrivo all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino.
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