Oggi il Pontefice è nella capitale francese: l'ultima volta risale al 2008 quando fu Benedetto XVI a recarsi a Parigi. Nella giornata di oggi il Santo Padre verrà ricevuto all'Eliseo da Macron e si recherà all'Unesco e alla cattedrale di Notre-Dame. In serata prevista una veglia di preghiera con 80 mila giovani allo Stade de France di Saint-Denis ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A diciott’anni dall’ultima volta, un Papa torna a Parigi. Leone XIV arriva è partito stamattina verso la capitale francese e si tratterrà Oltralpe da oggi, 25 settembre, fino al 28: l’itinerario del viaggio, il quinto internazionale, vedrà intrecciarsi passato e presente, ricordo e prospettive future lungo il percorso. A fare da cornice saranno luoghi di grande fascino, dalla maestosità di Notre-Dame, Place de la Concorde e dell’Eliseo a Parigi, fino all’atmosfera spirituale di Lourdes e alla posizione strategica di Metz. L’ultimo Papa a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008, in occasione dei 150 anni delle apparizioni nella Grotta di Massabielle: prima di lui Giovanni Paolo II era stato in Francia 7 volte (8 calcolando la tappa nel 1989 a La Réunion, dipartimento francese d’oltremare). Papa Francesco, invece, si è recato per tre volte in Francia, visitando Strasburgo, Marsiglia e Corsica ma mai la capitale.

Il programma della mattinata Sin dal primo giorno, come ha chiarito il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, il Papa incontrerà "la nazione francese, il suo popolo, la sua storia e la sua cultura dalle radici antiche, profondamente cristiane che hanno trovato espressione nella società". Sarà un’occasione per toccare con mano la "fede" di questo Paese "con la sua storia di passione per i figli più fragili, i più poveri" e la "storia di legami" con il mondo, in particolare il Medio Oriente cristiano. Dopo il volo, previsto in partenza alle 7.50 da Fiumicino e in arrivo all’aeroporto di Parigi Orly intorno alle 10, il Papa sarà ricevuto all’Eliseo dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e successivamente incontrerà sempre lì autorità, società civile e corpo diplomatico. Non si tratta della prima volta di un Pontefice nella residenza di un capo di Stato francese: già nel 1980 Papa Giovanni Paolo II venne accolto dal presidente Valéry Giscard d'Estaing. Successivamente, nel 1997, Giovanni Paolo II venne poi anche ricevuto dal presidente Jacques Chirac in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. In occasione dell’ultimo viaggio apostolico in Francia, nel 2008, Benedetto XVI visitò il palazzo presidenziale e incontrò, invece, l'allora presidente Nicolas Sarkozy. Leggi anche Papa: "Con la pace guadagniamo tutti. Dio ha disegni più umani di noi"