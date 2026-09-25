Usa-Cina, Xi: “Dobbiamo coesistere in pace”. Trump: “Enormi progressi”

"Cina e Usa devono coesistere pacificamente come principali potenze globali", esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan: "Si opponga all'indipendenza". "Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi", la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Dopo il bilaterale nello Studio Ovale, la cena con i big dell'Ia e di Wall Street. Poi Trump regala a Xi una scultura dell'aquila calva, simbolo degli Usa

Si è conclusa la cena di stato alla Casa Bianca in onore del presidente Xi Jinping e della consorte Peng Liyuan. All'evento hanno partecipato più di un centinaio di invitati in rappresentanza di Big Tech, Wall Street e delle istituzioni di Washington, a partire da tutta l'amministrazione Trump. Una cena che ha voluto sancire l’amicizia tra i due Paesi.

Xi Jinping: “Nuovo orientamento strategico per le nostre relazioni"

"Oggi, io e il presidente Trump abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi, raggiungendo un'intesa comune su molte questioni. Ciò ha arricchito di nuovi contenuti la relazione costruttiva e di stabilità strategica tra Cina e Stati Uniti, fornendo al contempo un nuovo orientamento strategico per le nostre relazioni". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando alla cena di stato in suo onore alla Casa Bianca. "Cina e Usa devono agire come grandi potenze responsabili: rispondere alle aspettative dei rispettivi popoli, stare al passo con i tempi ed esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni", ha aggiunto.

"Non molto tempo fa, gli Stati Uniti hanno celebrato il 250/mo anniversario della loro indipendenza. In quell'occasione, ho inviato le mie congratulazioni a nome del governo e del popolo cinese. Gli oltre due secoli trascorsi sono stati anche testimoni di scambi amichevoli tra Cina e Stati Uniti. Oltre duecento anni fa, subito dopo aver ottenuto l'indipendenza, gli Stati Uniti rivolsero lo sguardo alla Cina. I nostri due Paesi avviarono scambi commerciali, scambiandosi merci per soddisfare le reciproche esigenze e valorizzando le rispettive forze complementari", ha aggiunto Xi, indossando il tradizionale abito stile Mao Zedong a fronte del tuxedo di Trump. "Il presidente George Washington, infatti, acquisì personalmente una vasta collezione di porcellane cinesi. Più di ottant'anni fa, i popoli cinese e americano combatterono fianco a fianco contro l'aggressione del militarismo giapponese. Insieme, aprimmo la celebre rotta aerea sopra l'Himalaya", ha proseguito. Oltre cinquant'anni fa, la "diplomazia del ping-pong tra Cina e Stati Uniti aprì la porta, rimasta a lungo chiusa, agli scambi bilaterali. Grazie alla saggezza politica racchiusa in una piccola pallina capace di muovere il mondo, la vecchia generazione di statisti cinesi e americani - guidata dal presidente Mao Zedong e dal Presidente Richard Nixon - avviò lo storico processo di normalizzazione delle relazioni tra i nostri due Paesi. Le sequoie donate dal presidente Nixon come speciale omaggio di Stato hanno messo radici nella provincia dello Zhejiang, dove ho lavorato per diversi anni", ha detto il presidente cinese, ricordando la vicenda di un cittadino americano di nome Ronald Sakolski che offrì sostegno finanziario a Yin Yujin, una donna cinese impegnata in un'iniziativa di piantumazione di alberi contro l'avanzata del deserto. "Di recente, Ronald - ormai anziano - è tornato in Cina e ha potuto constatare con i propri occhi come quella che un tempo era una zona desertica si fosse trasformata in una foresta rigogliosa. Questa storia tocca il cuore di molti cinesi e rappresenta un esempio luminoso degli scambi amichevoli tra i nostri due popoli".