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Trump riceve Xi Jinping alla Casa Bianca: "Fra di noi una vera e grande amicizia". FOTO

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Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona, alla Joint Base Andrews, nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca, per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Usa-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping: "I nostri due Paesi devono coesistere"

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