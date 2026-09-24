Trump riceve Xi Jinping alla Casa Bianca: "Fra di noi una vera e grande amicizia". FOTO
Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona, alla Joint Base Andrews, nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca, per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Usa-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping: "I nostri due Paesi devono coesistere"
- Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Usa, a Washington, dove è stato ricevuto dal presidente Donald Trump. Fitto il programma di appuntamenti per l’occasione, con il leader cinese che si è detto "fiducioso" che la visita di stato negli Stati Uniti sia destinata a produrre "risultati fruttuosi". In foto, Xi Jinping e la molgie alla Casa Bianca con Donald e Melania Trump
- Appena arrivato negli Usa, Xi Jinping è stato ricevuto da Donald Trump, alla Joint Base Andrews, nel Maryland. I due si sono stretti la mano. Sulla pista sono stati chierati per l'occasione anche una serie di jet militari Usa.
- Poi è stato il momento dell'atteso bilaterale alla Casa Bianca, per colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Usa-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran, nel mezzo di cerimoniali militari e di una cena di stato. Donald Trump e la first lady Melania hanno ricevuto il presidente cinese e la consorte Peng Liyuan nel South Portico della Casa Bianca.
- Con il presidente cinese Xi Jinping è stata sviluppata "una vera e grande amicizia", ha detto Trump, parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca, in merito agli incontri avuti con il leader cinese fin dal suo primo mandato presidenziale.
- "Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità", ha detto il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando che "io e il presidente Trump abbiamo costruito un rapporto personale". Per questo, ha aggiunto, "incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità".
- Cina e Stati Uniti devono "coesistere e cooperare" come principali potenze globali, ha aggiunto Xi Jinping. I due Paesi devono "evitare la trappola di Tucidide", teoria che descrive il rischio di guerra quando una potenza nuova e forte sfida una potenza dominante.
- Poi un passaggio anche sull'IA: Cina e Stati Uniti devono garantire che questa tecnologia si sviluppi sotto il "controllo umano", ha detto Xi Jinping, chiarendo che sia Washington che Pechino hanno "un ruolo di leadership" nello sviluppo dell'Intelligenza artificiale.
- Al centro del faccia a faccia alla Casa Bianca, come anticipato dallo stesso Trump, ci sono "questioni urgenti riguardanti la sicurezza, la tecnologia e la superintelligenza. Le decisioni che prenderemo oggi in questi ambiti potranno promuovere la pace e la prosperità per i decenni a venire", ha aggiunto il tycoon.