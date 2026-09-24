Peng Liyuan, chi è la moglie del presidente cinese Xi Jinping

Il presidente della Cina torna a Washington per una visita di Stato accompagnato dalla consorte. La first lady cinese passerà del tempo con Melania durante il vertice: le due hanno in programma una visita insieme al National Museum of Asian Art. In serata le coppie presidenziali partecipano al banchetto di Stato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La first lady cinese, Peng Liyuan, torna sotto i riflettori internazionali e arriva alla Joint Base Andrews insieme al marito Xi Jinping, di nuovo in visita di Stato a Washington dopo 11 anni. La Casa Bianca ha allestito per loro una cerimonia ufficiale, dopo la quale è previsto il vertice tra il presidente cinese e quello statunitense. Con i due leader impegnati nei colloqui, Peng ha in programma una visita allo Smithsonian National Museum of Asian Art insieme a Melania Trump. Le first lady si riuniranno ai mariti in serata, al banchetto di Stato. Il programma diplomatico prosegue venerdì mattina, quando le coppie presidenziali prenderanno parte a un tè privato nella Red Room della Casa Bianca.

Da sinistra, Xi Jinping e Peng Liyuan - ©Ansa

Nota in Cina con il soprannome di "Mamma Peng" Un tempo celebre soprano dell’Esercito popolare di liberazione, nota in Cina come "Mamma Peng", Peng ha segnato un netto contrasto rispetto alle first lady che l’hanno preceduta, figure più austere e riservate. Sin dall’insediamento del marito nel 2013, ha accompagnato regolarmente Xi nei viaggi all’estero, svolgendo un ruolo di "soft power" volto a migliorare l’immagine globale della Cina. Ha attirato l’attenzione internazionale non solo per il suo stile, ma anche per il suo impegno attivo nella promozione della salute e del benessere sociale, nonché negli scambi culturali. Approfondimento Xi Jinping alla Casa Bianca da Trump, i temi chiave dell’incontro

Il debutto nel 2013 con un viaggio in Russia con Xi Peng ha debuttato sulla scena internazionale come first lady durante un viaggio in Russia nel 2013. Nel 2015 fu accolta dall’allora first lady americana Michelle Obama che, su suggerimento della responsabile degli eventi della Casa Bianca, Deesha Dyer, aveva ingaggiato il cantante R&B Ne-Yo sapendo che Peng ne apprezzava la musica. Durante la cena di stato la stessa Peng si unì a Ne-Yo per un duetto. A novembre 2017, ha affiancato Xi per accogliere Donald e Melania Trump alla Città Proibita di Pechino, guidandoli attraverso le sale storiche e accompagnandoli durante le esibizioni dell’Opera di Pechino. L’ultima visita congiunta di Xi e Peng a Washington risale al 2015; in quell’occasione, la First Lady cinese visitò il Fred Hutchinson Cancer Research Centre, auspicando "maggiori opportunità di collaborazione e di condivisione di conoscenze per affrontare le sfide globali in ambito sanitario". Vedi anche Xi Jinping e la moglie visitano il Grande Museo Egizio