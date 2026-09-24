Media: Russia pronta a raid dal mare su Italia. Raid su Kiev. LIVE

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è tornato a ipotizzare un incontro a tre con Vladimir Putin e Donald Trump a margine della riunione del G20 a Miami, a dicembre. "Credo che questa sia una potenziale opportunità, se sarà possibile un incontro trilaterale con un risultato reale", ha detto a quanto riporta Ukrinform. Diversi i fattori che sulla carta potrebbero essere incoraggianti. "Il primo e' Trump. Il presidente è influente", ha sottolineato. Poi il formato a 20 con paesi del Medio Oriente, Cina, India e altri stati che hanno posizioni diverse sulla guerra e mantengono legami economici con Mosca. "A mio avviso, questa è un'atmosfera che può portare a un risultato", ha spiegato il presidente. Dal canto suo, l'Ucraina è pronta a sostenere questo formato "se ci sarà un accordo appropriato", ha assicurato.