Media: Russia pronta a raid dal mare su Italia. Raid su Kiev. LIVE

Guerra Ucraina, media: Russia pronta a raid dal mare su Italia. Raid su Kiev: morti. LIVE
Mosca si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo: Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Zelensky: "Putin è il paziente zero, va fermato". Nuovi raid su Kiev
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Mosca si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo: Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Zelensky: "Putin è il paziente zero, va fermato". Nuovi raid su Kiev.
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Zelensky: "G20 potenziale occasione per trilaterale"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è tornato a ipotizzare un incontro a tre con Vladimir Putin e Donald Trump a margine della riunione del G20 a Miami, a dicembre. "Credo che questa sia una potenziale opportunità, se sarà possibile un incontro trilaterale con un risultato reale", ha detto a quanto riporta Ukrinform. Diversi i fattori che sulla carta potrebbero essere incoraggianti. "Il primo e' Trump. Il presidente è influente", ha sottolineato. Poi il formato a 20 con paesi del Medio Oriente, Cina, India e altri stati che hanno posizioni diverse sulla guerra e mantengono legami economici con Mosca. "A mio avviso, questa è un'atmosfera che può portare a un risultato", ha spiegato il presidente. Dal canto suo, l'Ucraina è pronta a sostenere questo formato "se ci sarà un accordo appropriato", ha assicurato.
Tajani: "Onu deve ritrovare capacità di agire, troppo spesso appare impotente"
"Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge. Ma per restare fedeli a quella missione, devono ritrovare la capacità di decidere e, soprattutto, di agire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo discorso all'Onu. "Con questa convinzione, l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte", ha aggiunto il ministro suscitando l'applauso dell'Assemblea. "Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: troppo spesso questa Organizzazione appare impotente", ha detto ancora ricordando che il Consiglio di sicurezza "non deve essere un club esclusivo".
Raid nella notte su Kiev: ci sono vittime
Kiev è stata nella notte sotto un massiccio attacco missilistico nemico: le case sono state danneggiate, ci sono morti e feriti. Lo ha riportato Ukrinform, citando il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e l'associazione degli avvocati di Kiev (Kyiv mba) su Telegram. Al momento il numero delle vittime del bombardamento è salito a 6 persone.
El Mundo: "Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna"
La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo: Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. "Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile", spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Le autorità lituane conoscono il tipo di drone che i russi potrebbero utilizzare contro Spagna, Francia o Italia. Si tratterebbe di un Gerbera: lungo circa due metri, con un'apertura alare di 2,5 metri, un peso fino a 18 chilogrammi, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 chilometri orari e con un'autonomia dichiarata di 600 chilometri.