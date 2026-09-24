Sulle principali questioni economiche aperte, lo stesso Bessent lunedì scorso ha guidato, insieme al Segretario al Commercio Jamieson Greer, consultazioni a New York con il vicepremier cinese He Lifeng. Secondo Pechino le parti hanno avuto scambi "franchi, approfonditi e costruttivi" e hanno discusso di intelligenza artificiale. L'incontro al vertice cade in un momento di rilancio nella competizione tecnologica nonostante il progressivo allentamento dei dazi reciproci.