Usa, Bessent: "Positivo colloquio con Cina su commercio e IA"

Il segretario al Tesoro statunitense ha definito "molto positivo" il vertice tenutosi domenica a Washington con il vice primo ministro cinese He Lifeng per discutere di commercio e intelligenza artificiale. L’incontro, durato un’intera giornata, si è svolto in preparazione dell’atteso summit di giovedì tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si sono conclusi con esito "molto positivo" gli intensi colloqui durati otto ore a New York tra il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e il vice primo ministro cinese He Lifeng. Il vertice maratona, ospitato presso la sede centrale di JPMorgan Chase, ha gettato le basi operative in vista del cruciale summit in programma giovedì a Washington tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ai negoziati hanno preso parte anche il rappresentante per il Commercio Usa Jamieson Greer e l’alto funzionario di Pechino Li Chenggang, recentemente promosso alla carica di rappresentante per il commercio internazionale.

Bessent: "Incontro di grande successo" "Abbiamo appena concluso un incontro di grande successo con i cinesi", ha dichiarato Bessent ai giornalisti al termine della riunione. Tra i principali risultati emersi spicca la proposta americana di istituire una piattaforma strutturata per la gestione delle nuove tecnologie: "Abbiamo discusso della creazione di un meccanismo di notifica reciproca per incidenti e minacce alla sicurezza. Si chiamerà 'Dialogo USA-Cina sull’IA' e abbiamo concordato di incontrarci di nuovo", ha spiegato il segretario al Tesoro, sottolineando la volontà comune di definire obiettivi e sfide condivise sull’intelligenza artificiale.