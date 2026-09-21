Elezioni Germania: Afd prima in Pomerania, la Linke vince a Berlino

L'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di una Germania che cambia e premia le ricette più radicali, per uscire dalla crisi e superare le paure che avviliscono i tedeschi. L'ultradestra di Afd ha vinto nel secondo Land dell'est, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dove invece la Cdu, per la prima volta nella sua storia, non è entrata nel Parlamento del Land. La Sinistra della Linke ha conquistato Berlino, scrivendo una pagina storica con la pasionaria Elif Eralp, che vuole espropriare le case. È opinione diffusa che sarebbe abbastanza da far cadere un cancelliere, ma Friedrich Merz ha preso la parola a sorpresa subito dopo gli exit poll che davano il suo partito ancora in biblico a Schwerin, per annunciare esattamente il contrario. Non ha alcuna intenzione di mollare.

Merz: "Mi assumo resposabilità, vorrei portare avanti il Paese"

Di fronte alla doppia debacle del suo partito, ammesso il "disastro" con inaudita naturalezza, ha scandito: "Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il Paese". L'antidoto alla durezza dei tempi sono le riforme, e queste "arrivano", è stata la promessa al mondo economico, che lo stava ascoltando col fiato sospeso, come milioni di tedeschi e tutti i giornalisti catapultatisi alla Adenauer Haus. L'ultradestra ha subito impugnato il successo: "Merz tragga le conseguenze, lo faccia per la Germania. Siamo diventati noi il partito più forte", il messaggio a caldo di Alice Weidel. "Non siamo noi che vogliamo il cordone sanitario", le ha fatto eco Tino Chrupalla, quando gli si fa presente che nessuno vuole governare con degli estremisti.