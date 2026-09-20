Guerra Ucraina, allarme antiaereo a Kiev. Droni su regione Mosca. LIVE

A Kiev è stata dichiarata una "situazione di pericolo a causa di droni". Lo ha comunicato con un messaggio su Telegram il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi "immediatamente nei rifugi antiaerei". Ieri una madre e i suoi due figli, una bambina e un bambino, sono rimasti uccisi in seguito a un attacco russo nel quartiere di Fastiv, nella regione di Kiev. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno, causando almeno due morti e danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale, Andrei Vorobiov, ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti, provocando danni in diverse zone residenziali. "L'attacco continua", ha aggiunto su Telegram. In totale, due persone sono morte. Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e alti funzionari. "Ringrazio il Presidente Trump per aver firmato questa legge", ha commentato Zelensky.

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