Guerra Ucraina, allarme antiaereo a Kiev. Droni su regione Mosca. LIVE

A Kiev è stata dichiarata una "situazione di pericolo a causa di droni". La popolazione è stata invitata a recarsi "immediatamente nei rifugi antiaerei". Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno, causando almeno due morti e danni a un'importante raffineria di petrolio. Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia
in evidenza
A Kiev è stata dichiarata una "situazione di pericolo a causa di droni". Lo ha comunicato con un messaggio su Telegram il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi "immediatamente nei rifugi antiaerei". Ieri una madre e i suoi due figli, una bambina e un bambino, sono rimasti uccisi in seguito a un attacco russo nel quartiere di Fastiv, nella regione di Kiev. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno, causando almeno due morti e danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale, Andrei Vorobiov, ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti, provocando danni in diverse zone residenziali. "L'attacco continua", ha aggiunto su Telegram. In totale, due persone sono morte. Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e alti funzionari. "Ringrazio il Presidente Trump per aver firmato questa legge", ha commentato Zelensky.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Sindaco Mosca: "Attacco droni Kiev teso a interrompere elezioni"
"L'attacco senza precedenti è stato chiaramente pianificato con l'obiettivo di interrompere le elezioni. Il nemico non ha avuto successo". E' quanto scrive su Telegram il sindaco di Mosca, Sergei Sobayanin, accusando l'Ucraina di aver lanciato oltre 1600 droni contro la Russia, 450 dei quali diretti contro la capitale, abbattuti dalle difese aree russe. Oggi in Russia si svolge la terza e ultima giornata elettorale per le prime elezioni legislative che si svolgono dopo che Mosca ha avviato l'offensiva contro l'Ucraina nel febbraio del 2022.
Russia, affluenza a elezioni al 45,1%
Alle ore 7:50 di Mosca nel terzo e ultimo giorno di voto per le elezioni della Duma l'affluenza ha raggiunto il 45,1%. Lo riporta la Commissione Elettorale Centrale russa, secondo Tass.
Colpito monastero a Kherson, un prete ucciso e altri quattro feriti
Le truppe russe hanno utilizzato un drone per colpire un monastero nel villaggio di Chervony Mayak, nella comunità di Novoraiska, nella regione di Kherson. L'attacco ha causato la morte di un sacerdote di 71 anni e il ferimento di altre quattro persone: è avvenuto ieri. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Kherson, Oleksandr Prokudin, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Ieri, intorno alle 15, terroristi russi hanno attaccato un monastero nel villaggio di Chervony Mayak, nella comunità di Novoraisky, con un drone. Un religioso di 71 anni è rimasto ucciso a seguito dell'attacco di un drone nemico. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici", ha dichiarato. Inoltre, secondo Prokudin, altri quattro sacerdoti, di 51, 53, 51 e 31 anni, sono rimasti feriti. Avevano già riportato ferite a causa dell'esplosione di una mina.
Sindaco Mosca: "Maxi-attacco di droni ucraini per disturbare le elezioni"
Il sindaco di Mosca ha accusato l'Ucraina di aver lanciato, nelle ultime ore, un attacco "senza precedenti" che ha coinvolto oltre 1.600 droni diretti verso la Russia, con l'obiettivo - a suo dire - di "perturbare" le elezioni legislative. Secondo Sergej Sobjanin, da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1.600 droni, di cui "450 erano diretti verso Mosca". "Questo attacco senza precedenti era chiaramente pianificato allo scopo di perturbare le elezioni. Il nemico non vi è riuscito", ha affermato su Telegram, mentre i russi votano domenica per il terzo e ultimo giorno delle prime elezioni legislative dall'inizio dell'offensiva russa su larga scala contro l'Ucraina, nel febbraio 2022.
Mosca, attacchi informatici ai sistemi di voto durante le elezioni parlamentari
Le autorità russe hanno dichiarato che i sistemi di voto elettronico e le infrastrutture di comunicazione sono stati oggetto di un attacco informatico, mentre il Paese entra nel terzo giorno di votazioni per la Duma di Stato, composta da 450 seggi, che sono iniziate il 18 settembre e si concluderanno stasera. Si tratta delle prime elezioni parlamentari in Russia da quando Mosca ha lanciato l'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022. Il partito Russia Unita, allineato al Cremlino, domina attualmente la camera bassa del parlamento.
Allarme per droni in volo su Kiev
A Kiev è stata dichiarata una "situazione di pericolo a causa di droni". Lo ha comunicato con un messaggio su Telegram il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi "immediatamente nei rifugi antiaerei".
Droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione di Mosca, due morti
Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno, causando almeno due morti e danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale, Andrei Vorobiov, ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti, provocando danni in diverse zone residenziali. "L'attacco continua", ha aggiunto su Telegram. In totale, due persone sono morte: una donna di 44 anni e un anziano. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio causato dallo schianto di un drone contro un edificio. In una serie di messaggi pubblicati su Telegram durante la notte, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha riferito che almeno 186 droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa. Non ha specificato l'origine degli attacchi. "Un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca è stato danneggiato", ha aggiunto Sobyanin, precisando che non sono state immediatamente segnalate vittime. Questa importante raffineria è già stata colpita da attacchi ucraini nei mesi scorsi.