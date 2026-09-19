Houthi attaccano base in Arabia, colpito Eurofighter italiano. LIVE

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che "la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi", ma "non vi sono militari italiani coinvolti". La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione nord. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riad, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione
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Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che "la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi", ma "non vi sono militari italiani coinvolti". La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione nord. "Stiamo parlando con gli Houthi, vogliono vedere se possiamo fare un accordo", ha detto Donald Trump.Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riad, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim stando a "rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riad, in seguito ad un attacco nel Paese". Un rapporto di intelligence creato con l'intelligence artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate americane la scorsa primavera, nel pieno della guerra con l'Iran, ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armi nucleari. Si è mobilitato l'esercito Usa. Ma poco prima che l'operazione ricevesse il via libera, i militari Usa hanno scoperto che il rapporto era stato generato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che aveva identificato in modo errato il carico della nave.
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In Iran messo a morte un uomo accusato di collaborazione con il Mossad
Un uomo è stato messo a morte in Iran dopo esser stato accusato di aver fornito ai servizi di intelligence israeliani informazioni relative a siti missilistici iraniani durante la guerra che coinvolge Usa e Israele contro la Repubblica Islamica: lo ha riferito sabato la magistratura controllata da Teheran. "È stata eseguita la pena di morte nei confronti di Hossein Pedaran, che aveva fornito al Mossad informazioni su siti missilistici nella provincia di Isfahan", ha riferito la magistratura iraniana, senza precisare né la data del suo arresto né quella del processo.
Crosetto rassicura: "Nessun militare italiano coinvolto nell'attacco alla base aerea in Arabia Saudita". VIDEO
Media: tre morti in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza
Raid aerei attribuiti a Israele hanno provocato la morte di tre persone nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, citando fonti ospedaliere locali. Fonti consultate sempre da Al Jazeera hanno inoltre riferito che truppe israeliane hanno compiuto un'incursione nel villaggio di al-Mughayyir, in Cisgiordania. Secondo media israeliani, le forze di sicurezza stanno indagando su un episodio avvenuto nella stessa zona, in cui sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco contro un motociclista israeliano.
La Turchia revoca la licenza alla banca iraniana Mellat
La Turchia ha revocato la licenza della banca Mellat, uno dei principali istituti di credito privati iraniani: lo si legge sulla Gazzetta ufficiale turca. Il motivo del provvedimento non è stato specificato. La misura arriva tuttavia due settimane dopo che Washington aveva imposto sanzioni a una banca turca per presunti legami con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniana.
Trump: "Teheran vuole un accordo"
L'Iran vuole raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Lo ha ribadito il presidente americano, Donald Trump, mentre valuta se intraprendere ulteriori azioni militari contro Teheran. In un'intervista telefonica a NewsNation, Trump ha risposto "vedremo cosa succede" alla domanda sulle sue recenti dichiarazioni, secondo cui stava valutando se "annientare" l'Iran.
"Al momento vogliono fare un accordo", ha detto Trump, aggiungendo di ritenere che l'Iran stia "perdendo sotto ogni punto di vista", sia sul piano economico che militare. "Se l'accordo non sarà corretto, allora non ci penserei nemmeno", ha affermato.
Cnn, rapporto intelligence generato con Ia poteva scatenere guerra con Cina
Un rapporto di intelligence generato con l'intelligenza artificiale, quindi ''completamente falso'', ha dato all'esercito americano informazioni scorrette sul carico di una nave cinese in Medio Oriente, che secondo il chatbot stava trasportando componenti di un programma di armi nucleari. Lo rivela la Cnn citando quattro fonti ben informate, secondo le quali, in primavera in piena guerra contro l'Iran, l'esercito statunitense è entrato in azione con l'intenzione di intercettare la nave. Due di queste fonti hanno spiegato, a condizione di anonimato, che militari americani si stavano preparando ad abbordare l'imbarcazione. Aerei militari erano in volo, hanno riferito due fonti. Solo poco prima dell'operazione pianificata, i funzionari hanno esaminato più a fondo il rapporto redatto da un analista del comando delle operazioni speciali e hanno scoperto che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e che un chatbot aveva identificato erroneamente il materiale trasportato dalla nave. Secondo una delle fonti, il rapporto era "completamente falso", ma "ha quasi scatenato una guerra". Un'operazione statunitense contro una nave cinese poteva degenerare in un conflitto armato tra Washington e Pechino.
Allarme a Ryad, forti esplosioni
Forti esplosioni a Ryad, riferisce la France Press, dopo un allarme aereo lanciato dalle autorità dell'Arabia Saudita, Paese nel mirino degli attacchi degli Houthi filo-iraniani dello Yemen. "L'area è interessata da una minaccia aerea ostile", l'avviso ricevuto dagli abitanti della capitale saudita, colpita direttamente per la prima volta dall'intensificarsi del conflitto nel vicino Yemen.