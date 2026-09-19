Houthi attaccano base in Arabia, colpito Eurofighter italiano. LIVE

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che "la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi", ma "non vi sono militari italiani coinvolti". La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione nord. "Stiamo parlando con gli Houthi, vogliono vedere se possiamo fare un accordo", ha detto Donald Trump.Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riad, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim stando a "rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riad, in seguito ad un attacco nel Paese". Un rapporto di intelligence creato con l'intelligence artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate americane la scorsa primavera, nel pieno della guerra con l'Iran, ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armi nucleari. Si è mobilitato l'esercito Usa. Ma poco prima che l'operazione ricevesse il via libera, i militari Usa hanno scoperto che il rapporto era stato generato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che aveva identificato in modo errato il carico della nave.

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