Iran, Crosetto: navi italiane a Bab el-Mandeb senza aspettare Ue. LIVE

L'Italia è pronta a usare la Marina militare anche senza l'Ue per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo-Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Trump: “È un momento cruciale per l'Iran, devo prendere una decisione importante”. Il presidente americano dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo
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L'Italia è pronta a usare la Marina militare anche senza l'Ue per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo-Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. “Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ci attiveremo per far sì che quelle italiane possano iniziare a transitare senza attendere che la burocrazia europea si sommi alla nostra”, annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Trump: “È un momento cruciale per l'Iran, devo prendere una decisione importante”. Il presidente americano dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo, per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios. È salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di sei piani - precedentemente danneggiato da attacchi israeliani - nella città di Gaza.
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Iran, prezzi del petrolio in calo dell'1%, Brent a 103,66 dollari
Continua il calo dei prezzi del petrolio che per la terza seduta consecutiva , pur rimanendo al di sopra della soglia dei 100 dollari nelle prime fasi degli scambi asiatici di oggi. I futures sul greggio Brent sono scesi a 103,66 dollari mentre il West Texas Intermediate è calato a 101,03 dollari al barile. Entrambi i benchmark avevano chiuso ieri in ribasso di circa l'1%.
Media: Teheran ha intercettato due droni americani nei giorni scorsi
L'Iran ha intercettato due droni americani. Lo ha reso noto Cbs News, citando funzionari statunitensi hanno dichiarato all'emittente che l'intercettazione è avvenuta "nei giorni scorsi".
Trump a Axios: "Mi preparo a prendere decisione importante sulla guerra"
Donald Trump si prepara a prendere una "decisione importante" sulla guerra in Iran, valutando se riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. "Voglio entrare e annientarli (il regime iraniano, ndr) oppure no? È una grande decisione. Con me può succedere di tutto", ha detto il presidente americano in un'intervista ad Axios.
Le parole di Trump arrivano a pochi giorni dal vertice in programma martedì a New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait e Oman. L'incontro - secondo il sito americano - potrebbe contribuire a definire la prossima fase della guerra, tra una possibile ripresa della diplomazia e una nuova escalation militare.
Marina Militare italiana: obiettivo assicurare tutela libertà di navigazione
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dato indicazioni al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, al Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, e al comandante del Covi, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, affinché in pieno coordinamento, effettuino un’attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso e predispongano un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
Il Ministro ha inoltre chiesto di verificare se l’attuale quadro giuridico consenta, qualora necessario, di richiamare sotto comando nazionale capacità delle forze armate italiane già presenti nell’area e attualmente impiegate in altre operazioni, oppure se si renda necessaria una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento, anche in virtù delle decisioni già adottate da alcuni Paesi alleati e partner. L’obiettivo, si legge in un comunicato della Marina Militare, è assicurare la protezione del naviglio di interesse nazionale e contribuire alla tutela della libertà di navigazione, nel pieno rispetto del quadro normativo, del mandato parlamentare, degli impegni internazionali assunti e delle regole di ingaggio vigenti.
Nuove sanzioni Usa contro individui ed entità
''Gli Stati Uniti non si fermeranno nella campagna del presidente Trump per prosciugare le risorse finanziarie del regime iraniano. Oggi abbiamo sanzionato due entità e tre individui per aver agevolato l'utilizzo da parte del regime iraniano di reti di valuta digitale per finanziare attività destabilizzanti''. Lo ha annunciato su 'X' il portavoce del Dipartimento di Stato americano Tommy Pigott.
Teheran: colpita e sequestrata petroliera del Togo a Hormuz
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito una petroliera battente bandiera del Togo nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Irna. "La petroliera 'Trend', battente bandiera del Togo, è stata presa di mira e sequestrata dopo lo scoppio di un incendio a bordo", si legge nella nota.
Lee Jae-myung: "Nessun coinvolgimento coreano nella guerra per Hormuz"
Seul non invierà il proprio esercito a combattere nel conflitto tra Stati Uniti e Iran: lo ha affermato venerdì il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, in risposta alle notizie secondo cui starebbe valutando l'invio di una forza nello Stretto di Hormuz. "Non vi sarà alcun coinvolgimento né alcun intervento nella guerra. Non schiereremo truppe né mezzi militari in tal senso", ha dichiarato Lee ai giornalisti durante una conferenza stampa.