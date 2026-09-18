Oktoberfest 2026: programma ed eventi

Dal 19 settembre al 4 ottobre Monaco di Baviera torna a riempirsi di birra, musica e tradizioni per l’Oktoberfest 2026, tra sfilate, grandi tendoni, specialità bavaresi, concerti e appuntamenti per tutta la famiglia
L’appuntamento più atteso dagli amanti della birra torna a Monaco di Baviera dal 19 settembre al 4 ottobre 2026. L’Oktoberfest si apre anche quest’anno nel segno della musica e delle tradizioni bavaresi a Theresienwiese, il cuore della città. La celebre manifestazione ospitata come ogni anno nello spazio che deve il suo nome alla principessa Teresa, moglie di Ludwig - le cui nozze diedero origine alla tradizione - inaugurerà due settimane di stand con birra, specialità gastronomiche, musica e attrazioni. I tendoni saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23, con la birra e il cibo disponibili fino alle 22:30.
L’inaugurazione
L'avvio ufficiale della manifestazione sarà preceduto dalla tradizionale sfilata degli osti e dei birrai dell'Oktoberfest. Il corteo partirà alle 10:45 e raggiungerà la Theresienwiese attraversando alcune delle principali strade del centro di Monaco. Diverse migliaia di persone parteciperanno alla sfilata, con carrozze decorate, carri trainati da cavalli o buoi, cameriere e orchestre. Il giorno dell’inaugurazione, sabato 19 settembre, la birra sarà servita a partire dalle 12, dopo il tradizionale rito dell'apertura della prima botte. A quel punto il sindaco darà via alla festa: “O'zapft is!” e la birra è servita.
La grande sfilata della domenica
Domenica 20 settembre sarà dedicata alla tradizionale sfilata di costumi e fucilieri. L'appuntamento è alle 10, tra gruppi folkloristici, bande musicali, figuranti in uniformi storiche, tiratori, cavalli, carri e rappresentanti delle diverse tradizioni regionali. Il corteo attraverserà il centro di Monaco per circa sette chilometri, prima di arrivare alla Theresienwiese. Si tratta di uno degli appuntamenti più caratteristici dell'Oktoberfest e riunisce tradizioni provenienti dalla Baviera, dalla Franconia, dalla Svevia, da altre regioni tedesche e da diversi Paesi europei.
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Dagli appuntamenti per famiglie alla musica
Non solo birra: il programma prevede anche una serie di appuntamenti per famiglie e musica. Lunedì 21 settembre il Comune di Monaco accompagnerà più di mille bambine e bambini in una visita guidata alla festa, mentre agli anziani della città sarà dedicato un pranzo all'interno dei grandi tendoni. Martedì 22 settembre torna invece il Family Day: dalle 12 alle 18 le attrazioni e le giostre saranno disponibili a prezzi ridotti per favorire la partecipazione delle famiglie.
Tra gli appuntamenti tradizionali ci sarà anche la messa dell'Oktoberfest, in programma giovedì 24 settembre alle 10 all'interno dell'Hippodrom. Uno degli eventi più spettacolari arriverà domenica 27 settembre, con il concerto delle orchestrine dell'Oktoberfest. Circa 400 musicisti provenienti dai diversi tendoni si esibiranno a partire dalle 11 sulla scalinata della statua della Bavaria, in un concerto all'aperto. Il 29 settembre sarà la volta del secondo Family Day, mentre il primo ottobre è previsto il tradizionale incontro tra i giostrai dell'Oktoberfest, ancora una volta all'Hippodrom.
La chiusura
L'ultimo giorno, domenica 4 ottobre, la festa si avvierà verso la conclusione con il tradizionale saluto alla statua della Bavaria. La chiusura ufficiale dell'Oktoberfest è prevista alle 23:30. Nel 2026 sono attese anche alcune novità all'interno del quartiere della festa, tra cui possibili interventi di ristrutturazione in alcuni dei principali capannoni. Tra quelli già presenti nelle ultime edizioni c'è il Marstall, che ha preso il posto dell'Hippodrom, mentre il Velodrom è stato ampliato e autorizzato alla somministrazione della birra. Anche quest'anno, dunque, l'Oktoberfest si prepara a trasformare il Theresienwiese in uno dei principali punti di ritrovo di Monaco, combinando una tradizione nata oltre due secoli fa con musica, spettacoli, gastronomia e attrazioni.
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