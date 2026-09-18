Oktoberfest 2026: programma ed eventi

Dal 19 settembre al 4 ottobre Monaco di Baviera torna a riempirsi di birra, musica e tradizioni per l’Oktoberfest 2026, tra sfilate, grandi tendoni, specialità bavaresi, concerti e appuntamenti per tutta la famiglia

L’appuntamento più atteso dagli amanti della birra torna a Monaco di Baviera dal 19 settembre al 4 ottobre 2026. L’ Oktoberfest si apre anche quest’anno nel segno della musica e delle tradizioni bavaresi a Theresienwiese, il cuore della città. La celebre manifestazione ospitata come ogni anno nello spazio che deve il suo nome alla principessa Teresa, moglie di Ludwig - le cui nozze diedero origine alla tradizione - inaugurerà due settimane di stand con birra, specialità gastronomiche, musica e attrazioni. I tendoni saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23, con la birra e il cibo disponibili fino alle 22:30.

L’inaugurazione

L'avvio ufficiale della manifestazione sarà preceduto dalla tradizionale sfilata degli osti e dei birrai dell'Oktoberfest. Il corteo partirà alle 10:45 e raggiungerà la Theresienwiese attraversando alcune delle principali strade del centro di Monaco. Diverse migliaia di persone parteciperanno alla sfilata, con carrozze decorate, carri trainati da cavalli o buoi, cameriere e orchestre. Il giorno dell’inaugurazione, sabato 19 settembre, la birra sarà servita a partire dalle 12, dopo il tradizionale rito dell'apertura della prima botte. A quel punto il sindaco darà via alla festa: “O'zapft is!” e la birra è servita.

La grande sfilata della domenica

Domenica 20 settembre sarà dedicata alla tradizionale sfilata di costumi e fucilieri. L'appuntamento è alle 10, tra gruppi folkloristici, bande musicali, figuranti in uniformi storiche, tiratori, cavalli, carri e rappresentanti delle diverse tradizioni regionali. Il corteo attraverserà il centro di Monaco per circa sette chilometri, prima di arrivare alla Theresienwiese. Si tratta di uno degli appuntamenti più caratteristici dell'Oktoberfest e riunisce tradizioni provenienti dalla Baviera, dalla Franconia, dalla Svevia, da altre regioni tedesche e da diversi Paesi europei.