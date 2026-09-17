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Francia, proteste per aumento di benzina e gasolio: pescatori bloccano porti e raffinerie

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Da diversi giorni si susseguono le mobilitazioni per manifestare contro l'aumento dei prezzi dei carburanti. Oggi oltre un centinaio di pescatori hanno nuovamente bloccato l'accesso a un deposito petrolifero di Frontignan, nel dipartimento di Hérault, nel sud del Paese

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