Taglio accise carburanti, possibile proroga del governo: oggi il Cdm

In un contesto di crisi internazionale e con il rischio di speculazioni dietro l'angolo, la prospettiva di maggiori margini di manovra potrebbe allentare la corsa dei prezzi dei carburanti. Stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), sulla rete autostradale il diesel in modalità "self service" ha sfondato quota 2,236 euro al litro, la verde 2,222. Per quanto riguarda la rete stradale, l'Osservatorio Mimit registra una salita media dei prezzi sia per la benzina 2,132 euro al litro sia per il diesel, a 2,246 euro/litro.

Per approfondire: Carburanti, caccia alle risorse per i nuovi aiuti