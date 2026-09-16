Introduzione
Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal +2,9% al +3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal +11,6% a +17,1%. Ecco quali sono le voci che crescono di più e quali, invece, calano.
Quello che devi sapere
Inflazione ai massimi da settembre 2023
Come rileva l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, la variazione mensile sale di mezzo punto percentuale e del +3,3% su base annua. Per quanto riguarda l'inflazione, il tasso ha raggiunto i massimi da tre anni da quando - era il settembre 2023 - aveva toccato il +5,3%.
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L'andamento dei prezzi energetici
Secondo l'Istituto nazionale di statistica, l'inflazione "rialza la testa" sostenuta dall'andamento dei prezzi energetici regolamentati, passati dal +14,8% a +18,6%, e, soprattutto, da quelli non regolamentati come i carburanti. Il costo di benzina e gasolio in particolare è cresciuto di circa sei punti, dal +11,4% a +17,0%, in confronto al mese di luglio.
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Alimentari, crescita moderata
Fuori dal comparto energia, Istat rileva aumenti moderati nel settore alimentare con i prezzi cresciuti in un mese di un punto percentuale esercitando un "freno" all'incremento dell'indice generale. Segnali di rallentamento si registrano inoltre per altre voci, tra cui i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Nel dettaglio, l'indice dei prezzi sugli alimentari non lavorati passa da +3,6% a +3,8% mentre i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona calano da +3% a +2,6%.
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I trasporti
A rallentare è poi la crescita dei prezzi nel settore dei trasporti che in un mese flette da +1,6% a +0,8%. "L'inflazione di fondo diminuisce lievemente da +1,6% a +1,5%. L'inflazione media del 2026, acquisita ad agosto sale a +2,9%", scrive l'Istat.
Voli più economici dell'11,5%
Sempre sul fronte trasporti, ad agosto rallentano, a sorpresa, i prezzi delle vacanze soprattutto per chi viaggia in aereo. I dati Istat mostrano che i biglietti degli aerei costano l'11,5% in meno rispetto all'anno scorso. In confronto al mese di luglio 2026 tuttavia le tariffe salgono del 5,7%, un possibile effetto delle tensioni internazionali che potrebbero aver portato molti a trascorrere le ferie in Italia. Per quanto riguarda gli alloggi, i servizi considerati nel mese scorso costano l'1,4% in meno rispetto a luglio e il +3,2% sul 2025.
Codacons, da fiammata prezzi effetti di mille euro a famiglia
Sugli ultimi dati Istat si leva l'allarme delle associazioni dei consumatori. Per il Codacons, la "fiammata" dell'inflazione al 3,3% si traduce, a parità di consumi, in un "aggravio di spesa da 1.091 euro annui per la famiglia tipo, conto che raggiunge i 1.507 euro per un nucleo con due figli". "I rincari dei carburanti e degli energetici hanno fatto impennare il tasso di inflazione, ma il peggio deve ancora venire", avvisa l'associazione che sul caro carburanti aggiunge: "L'escalation senza sosta dei listini alla pompa di benzina e gasolio e le quotazioni dell'energia in forte rialzo sui mercati faranno sentire i loro effetti sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di beni e servizi, portando ad un ulteriore aumento dell'inflazione in Italia".
Unc, autunno "caldo" per inflazione
Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc) si prospetta un autunno "caldo" con l'inflazione che "decolla". "Il caro carburanti e il caro energia hanno già innescato in agosto una spirale inflazionistica che, senza un intervento immediato del Governo che raddoppi lo sconto sulle accise del gasolio, intervenga su benzina, azzeri gli oneri di sistema sulle bollette e riduca l'Iva sul gas al 5%, andrà fuori controllo", sottolinea Dona che sul possibile aumento delle bollette con l'arrivo del freddo autunnale si domanda: "Se nella top 20 dei rincari mensili di agosto entra già il gasolio per riscaldamento, al 4° posto con +10,7%, cosa succederà quando in ottobre il riscaldamento sarà davvero acceso?"
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