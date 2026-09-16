Sugli ultimi dati Istat si leva l'allarme delle associazioni dei consumatori. Per il Codacons, la "fiammata" dell'inflazione al 3,3% si traduce, a parità di consumi, in un "aggravio di spesa da 1.091 euro annui per la famiglia tipo, conto che raggiunge i 1.507 euro per un nucleo con due figli". "I rincari dei carburanti e degli energetici hanno fatto impennare il tasso di inflazione, ma il peggio deve ancora venire", avvisa l'associazione che sul caro carburanti aggiunge: "L'escalation senza sosta dei listini alla pompa di benzina e gasolio e le quotazioni dell'energia in forte rialzo sui mercati faranno sentire i loro effetti sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di beni e servizi, portando ad un ulteriore aumento dell'inflazione in Italia".