Affitti, il 35% è per singole stanze. Boom nei centri universitari

Le città universitarie di dimensioni medie sono quelle dove si nota maggiormente questa crescita, ancora più che a Milano o a Roma. Si cita il caso di Messina come emblematico: +200,1% di contratti di locazione parziale tra il 2018 e il 2025. Sotto un altro profilo, si mette in luce come a Bologna e a Padova la popolazione di studenti fuorisede sia talmente grande rispetto ai cittadini residenti che questo ha influito sulle scelte dei residenti per le loro case. Parlando di Padova con Il Sole, Paolo di Leonardo di Soloaffitti spiega che i canoni delle stanze non rientrano nei limiti sugli affitti concordati, quindi i locatori spesso vanno a siglare un contratto 4+4, che poi chiudono e riaprono dopo un anno. Attenzione a Torino, che negli ultimi anni sta vivendo un boom trainato (anche) da chi ha deciso di lasciare Milano: qui, i canoni stanno arrivando al 40% di uno stipendio medio.

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