Caro casa, si studiano aiuti. In un anno 40mila provvedimenti sfratto

In diversi Paesi dell’Ue il tema del caro casa è al centro del dibattito. Si discute delle case green, con l’Italia e altri Stati che sono in procedura di infrazione, degli affitti breve e dei vari piani edilizi. Sui prezzi delle abitazioni sono arrivati i dati Eurostat: nel secondo trimestre del 2026, i prezzi delle case nell'Ue sono aumentati del 4,7% e gli affitti sono aumentati del 3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Il dato italiano è in linea con quello Ue.



Rispetto al primo trimestre del 2026, poi, i prezzi delle abitazioni sono aumentati dell'1,2% e gli affitti dello 0,7%. Tra il 2025 e il secondo trimestre del 2026, sempre secondo Eurostat, i prezzi delle abitazioni nell'Ue sono aumentati del 4,1% e gli affitti del 2,6 %. A livello nazionale, confrontando il secondo trimestre del 2026 con la media annuale per il 2025, i prezzi delle abitazioni sono aumentati più rapidamente degli affitti in 18 Paesi dell'Ue.

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