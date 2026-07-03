Il Piano Casa, frutto dell'iniziativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo vice Matteo Salvini (che ha la delega sulla casa) stanzia 10 miliardi di euro per coinvolgere il settore privato nella realizzazione di immobili di edilizia integrata. Saranno destinati a giovani coppie, studenti e lavoratori fuori sede, separati e persone che non riescono a sostenere i prezzi di mercato pur non avendo un Isee troppo basso. Nei passaggi parlamentari si è deciso di allargare la platea dei beneficiari anche a insegnanti, personale sanitario e forze dell'ordine. Si parla in tutto di 100mila alloggi a prezzi calmierati, da assegnare in un periodo di tempo di 10 anni.

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