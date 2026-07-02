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Emergenza abitativa, calano prezzi di vendita e non si costruiscono case popolari. I DATI

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L'Italia è l'unico Paese in Europa in cui negli ultimi anni sono scesi i prezzi di vendita degli immobili mentre sono saliti quelli per gli affitti. Si riduce anche la spesa per il welfare abitativo. Anche di questo si è parlato nella puntata dell'1 luglio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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