 Direttiva europea Case Green, cosa prevede e a che punto sono l'Italia e gli altri Stati | Sky TG24
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Case Green, cosa prevede la direttiva Ue e a che punto sono l’Italia e gli Stati europei

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Ipa e SkyTG24

La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti di tutti i 27 Stati membri dell'Unione, Italia compresa, per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva sulle "Case Green". Ora scattano i due mesi di tempo per recepirla. La normativa e gli obblighi comunitari in materia sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 luglio

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