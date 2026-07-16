La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti di tutti i 27 Stati membri dell'Unione, Italia compresa, per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva sulle "Case Green". Ora scattano i due mesi di tempo per recepirla. La normativa e gli obblighi comunitari in materia sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 luglio