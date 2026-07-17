Assicurazione monopattino obbligatoria, quanto costa e cosa copre la polizza Rc auto?
Le nuove regole per la circolazione dei monopattini sono ormai ufficialmente entrate in vigore: i mezzi devono avere una polizza Rc auto per coprire gli eventuali danni a terzi. I costi non sono però ancora chiari e in capo agli operatori restano molti dubbi sul futuro del settore
- Sono ufficialmente in vigore dal 16 luglio le nuove regole sull’assicurazione obbligatoria per i monopattini, che arriva dopo l’obbligo della targa, operativo da maggio, e di quello di indossare il casco, come previsto ormai dal 2024. Quanto costa e cosa copre la polizza Rc auto per i monopattini?
- C'è innanzitutto un problema di prezzi. Secondo le stime iniziali di Assoutenti, il costo medio di una polizza base si aggirerebbe tra i 35 e i 55 euro, ma può arrivare fino a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie. Altroconsumo fa però notare come, al 15 luglio, soltanto cinque compagnie assicurative consentissero di ottenere un preventivo online, con costi ben più alti: tra 155 e 417 euro annui.
- La copertura assicurativa per i monopattini copre gli eventuali danni verso terzi che si verificano alla guida del mezzo, come ad esempio lesioni a pedoni e ciclisti oppure il danneggiamento di altri veicoli.
- La polizza obbligatoria per il monopattino, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, ossia la targa. Qui, denuncia Assoutenti, partono già i primi problemi: in base ai più recenti dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla data del 30 giugno 2026 i contrassegni rilasciati a livello nazionale erano 133.135. Ma i monopattini in circolazione sono molti di più: soltanto uno su 10 al momento risulta targato.
- L’obbligo di avere la targa, già effettivo, non sembra quindi essere particolarmente rispettato, nonostante siano previste multe per i trasgressori che vanno da 100 a 400 euro, la stessa cifra prevista adesso anche per chi non avrà la polizza.
- I monopattini, per ottenere targa e copertura assicurativa, devono inoltre essere conforme alle disposizioni di legge: marcatura Ce, potenza, velocità massima, indicatori di direzione e così via. A differenza di altri veicoli, non hanno però un libretto a testimoniarlo. Questa circostanza apre la strada a possibili contenziosi in caso di sinistro stradale, anche in presenza di regolare assicurazione, evidenzia sempre Assoutenti.
- Consumerismo No Profit segnala il rischio di un aumento dei costi in capo agli utenti. L'introduzione dell'obbligo assicurativo per i monopattini elettrici genererà in prima battuta un incremento dei costi per gli operatori del settore, pur in presenza di mezzi già targati, tracciati e dotati di limitatori elettronici, che probabilmente si riverseranno sugli utenti finali.
- Proprio gli operatori esprono la loro preoccupazione. "Il paradosso - denuncia ad esempio il presidente di Assosharing Luigi Licchelli, - è nei costi: con il passaggio alle polizze del comparto Rc Auto, il costo annuo per gli operatori è lievitato fino a cinque volte, a parità di massimali. Un privato può arrivare a pagare anche 35 euro, a noi vengono proposte condizioni che partono da circa 100 euro a mezzo".
- "Voglio inoltre sottolineare che dal 2021 non si registra un solo incidente grave sui monopattini in sharing, gli incidenti gravi riguardano i mezzi privati. Questa situazione mette a rischio un servizio strategico in cui lavorano circa 2mila persone", continua Lichelli.
- E ancora, i periti dell'Aiped evidenziano come da qui in poi si dovrà fare i conti con un elemento tutto nuovo: la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che nei casi in cui saranno coinvolti monopattini potrebbe risultare più complessa rispetto ai veicoli tradizionali.