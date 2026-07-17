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Assicurazione monopattino obbligatoria, quanto costa e cosa copre la polizza Rc auto?

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Le nuove regole per la circolazione dei monopattini sono ormai ufficialmente entrate in vigore: i mezzi devono avere una polizza Rc auto per coprire gli eventuali danni a terzi. I costi non sono però ancora chiari e in capo agli operatori restano molti dubbi sul futuro del settore

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