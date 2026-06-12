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Monopattino contro auto a Milano, morto passeggero di 19 anni

Cronaca

Erano in due sul mezzo: l'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione, alla periferia di Milano. Secondo quanto emerso il conducente del monopattino e la persona che guidava l'auto avrebbero riportato solo qualche ferita

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Muore un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, a causa delle ferite riportare dopo uno scontro con un'auto a Milano. Il giovane è deceduto nella notte all'ospedale Niguarda. Nell'incidente, avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione, alla periferia di Milano, hanno riportato ferite lievi il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e la ragazza che era alla guida della vettura che ha 21 anni.

Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

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