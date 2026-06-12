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Foggia, 17enne investito e ucciso mentre camminava in strada

Cronaca
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Il ragazzo, residente a San Nicandro Garganico, stava tornando a casa dopo una festa quando è stato travolto da un veicolo condotto da un’altra persona presente alla stessa serata. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine

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Un ragazzo di 17 anni è morto intorno alle 4 del mattino nel Foggiano, dopo essere stato travolto da un un veicolo. La giovane vittima, residente a San Nicandro Garganico, stava camminando lungo la strada, di rientro dopo una festa, quando è stata colpita in pieno da un mezzo guidato da un’altra persona presente alla stessa serata. L’impatto è avvenuto in via Torre Mileto, in località Tarantone, nel territorio di San Nicandro. 

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Cosa sappiamo

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la strada a piedi quando è stato investito. L'impatto è stato violentissimo: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’era più nulla da fare e il 17enne è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità.

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