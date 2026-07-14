A Torino, dall’entrata in vigore della nuova normativa sui monopattini elettrici "sono stati effettuati dal corpo di polizia locale 103 servizi e sono 998 le sanzioni, di cui 80 per mancata esposizione del contrassegno, 166 per mancato utilizzo del casco, 29 per il trasporto di passeggeri e 693 per altre infrazioni, la cui stragrande maggioranza è legata alle soste irregolari". Sono i dati mostrati in Consiglio comunale dall'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda. Quanto agli incidenti, l'assessore ha riferito che dal 16 maggio al 30 giugno sono stati 59, con 52 feriti e nessun decesso, "mentre per il periodo precedente, dal 14 dicembre 2024, data di entrata in vigore dell'obbligo del casco, al 30 giugno 2026, sono stati 577, con quattro deceduti e 552 feriti”.