Introduzione
Tra le novità del nuovo Codice della Strada, molte sono state dirette a regolarizzare l’uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L’obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi a causa di “tre obblighi in due mesi, un portale pubblico che non funzionava, assicurazioni che hanno chiesto la proroga perché non erano pronte loro”. E attendono di vedere come si comporteranno i privati. Intanto però bisogna adeguarsi, ecco come fare.
Quello che devi sapere
Cosa copre l’assicurazione sui monopattini
La copertura assicurativa sui monopattini riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa l'associazione dei consumatori Assoutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia.
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Il sistema d’indennizzo
Almeno per i primi due anni, non ci sarà il sistema dell'indennizzo diretto. Trattandosi di una fattispecie del tutto nuova, la circolare del Mimit del 24 aprile scorso stabilisce due anni di tempo per monitorare l'andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini, in modo da costruire uno specifico forfait su base nazionale. A tal fine l'Ivass dovrà informare ogni sei mesi il Ministero circa l'andamento dei sinistri occorsi dopo l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo. Nel frattempo per i sinistri stradali causati da monopattini sarà applicata la procedura di risarcimento ordinario.
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Quanto costa l’assicurazione
L’assicurazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro, considerato che il costo medio di una polizza base si aggira tra i 35 e i 55 euro, ma può arrivare a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie, calcola l'associazione.
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Multe fino a 400 euro
Per chi non si adegua, le multe vanno da 100 a 400 euro, almeno sulla carta. Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso: "Il vero problema è che nel settore dei monopattini regna ancora il far west. Vengono imposti nuovi obblighi di legge ma nelle nostre città ancora non si riesce a far rispettare le regole più basilari del Codice della strada, come l'uso del casco o il divieto di circolare in due sui monopattini. Questo perché i controlli da parte delle forze dell'ordine sono del tutto insufficienti. Invitiamo inoltre il governo alla massima vigilanza, allo scopo di evitare che il nuovo obbligo si presti a speculazioni e soprattutto a discriminazioni territoriali”.
Le multe degli autovelox
Nette differenze a livello locale emergono invece dalle multe sugli autovelox. I calcoli del Codacons all'entrata in vigore delle nuove norme sull'omolgazione degli apparecchi indicano negli ultimi 5 anni incassi per oltre 300 milioni di euro per le grandi città italiane. Agli 86 milioni di Firenze e ai 52 milioni di Milano si contrappongono però i 59.000 euro o poco più di Napoli.
Le multe a Torino
A Torino, dall’entrata in vigore della nuova normativa sui monopattini elettrici "sono stati effettuati dal corpo di polizia locale 103 servizi e sono 998 le sanzioni, di cui 80 per mancata esposizione del contrassegno, 166 per mancato utilizzo del casco, 29 per il trasporto di passeggeri e 693 per altre infrazioni, la cui stragrande maggioranza è legata alle soste irregolari". Sono i dati mostrati in Consiglio comunale dall'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda. Quanto agli incidenti, l'assessore ha riferito che dal 16 maggio al 30 giugno sono stati 59, con 52 feriti e nessun decesso, "mentre per il periodo precedente, dal 14 dicembre 2024, data di entrata in vigore dell'obbligo del casco, al 30 giugno 2026, sono stati 577, con quattro deceduti e 552 feriti”.
L’obbligo di targa
Riguardo all’obbligo di targa sui monopattini, introdotto il 16 maggio, il Mit ha fatto sapere che sono oltre 133mila i monopattini elettrici già identificati in Italia. Al 30 giugno 2026 sono 133.135 i contrassegni rilasciati a livello nazionale. Il dato fotografa una "diffusione particolarmente significativa nelle grandi città", sottolinea il ministero. Milano guida nettamente la classifica con 33.316 contrassegni, pari a circa un quarto del totale nazionale. Segue Roma con 27.900. Insieme, le due principali aree metropolitane concentrano quasi il 46% dei contrassegni già distribuiti in Italia: quasi un monopattino identificato su due. Alle spalle di Milano e Roma si collocano Bari con 5.747 contrassegni, Torino con 4.709, Palermo con 3.701, Verona con 2.634, Bergamo con 2.628, Bologna con 2.261, Napoli con 2.173 e Brescia con 2.110.
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