Riforma ordini professionali, cosa prevede il Ddl: tutte le novità

“Sono 63 anni che i giornalisti sono ancorati a norme professionali ormai superate, se si escludono i principi generali che restano sempre validi. Riteniamo che il Ddl delega sulle professioni sia un importante passo in avanti e possa essere un utile strumento per dare alla professione e ai cittadini un quadro di regole che consenta al sistema dell'informazione di affrontare efficacemente le sfide di oggi e di domani, ha affermato il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli dopo la votazione del provvedimento. “Condividiamo l'impianto della legge delega approvata al Senato - ha proseguito - e auspichiamo tempi rapidi per il passaggio alla Camera. Poi ci sarà da approntare i decreti attuativi, che rappresenteranno il cuore della riforma e che dovranno definire gli aspetti specifici. È lì che si vedrà la volontà di rendere quella dei giornalisti una professione moderna, autonoma e al passo dei tempi”.