Stabilimenti balneari a corto di personale: mancano assistenti bagnanti e stagionaliEconomia
Introduzione
La stagione estiva si avvicina ma le spiagge italiane non sono pronte. Negli ultimi mesi, attività del settore e associazioni di categoria hanno lanciato l’allarme sul problema sicurezza per la crescente carenza di lavoratori stagionali e in particolare di assistenti bagnanti qualificati, quelli che un tempo si chiamavano semplicemente “bagnini”.
Quello che devi sapere
Presidente balneari: "Spiagge a corto di personale”
Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sib-Sindacato italiano balneari aderente a Confcommercio, ha spiegato all’Adnkronos che "alla base c'è un problema demografico: ci sono sempre meno ragazzi, i quali tendono a preferire un'occupazione di tipo continuativo", oltre al fatto che "lavorare d'estate, mentre gli altri coetanei magari vanno a divertirsi, certamente non aiuta". Si tratta, secondo lui, di una criticità ormai diffusa nel turismo stagionale, ma che "raggiunge livelli drammatici" nel caso degli assistenti bagnanti, una "figura fondamentale" per gli stabilimenti balneari perché "senza assistente bagnanti non si può neanche aprire”.
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Il nodo non riguarda lo stipendio
Tra coloro che scelgono di “fare la stagione”, poi, ci sono mansioni più appetibili, come quella del cameriere, "che può anche contare sulle mance", mentre sull'assistente bagnanti "pesa anche una maggiore responsabilità". Il nodo, secondo il presidente del Sib, non è comunque di natura retributiva: "Non si tratta di un problema economico, perché generalmente quel tipo di figure viene pagato bene", piuttosto "servirebbero degli incentivi”.
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La richiesta di un intervento normativo
Capacchione richiama la necessità di un intervento normativo: "Da tempo abbiamo proposto al governo di incentivare questi ragazzi", anche perché "svolgono una funzione di interesse pubblico" e "il loro lavoro consente alle persone di godersi il mare in tutta sicurezza".
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I dati
Secondo i dati dell'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione, istituito dal ministero della Salute e coordinato dall'Istituto superiore di Sanità, in Italia si registrano circa 350 decessi per annegamento all'anno. Secondo il report, inoltre, ricorda Capacchione, "nelle spiagge libere si registra il doppio degli annegamenti rispetto alle spiagge in gestione che sono sempre presidiate”
Le abilitazioni
"L'assistente bagnanti - ricorda poi il presidente Sib - è una figura specializzata, che richiede un'abilitazione rilasciata sotto il controllo delle Capitanerie di Porto dopo corsi di almeno 100 ore con prove teoriche e fisiche".
Si cerca anche all’estero
Per far fronte alla carenza, il settore ha iniziato anche a guardare all'estero, anche se con delle criticità: "Ci stiamo rivolgendo anche ai lavoratori stranieri - conferma Capacchione - ma il fatto è che ci sono difficoltà burocratiche, oltre al rischio che, una volta terminata la stagione, queste persone possano finire in un circuito di clandestinità".
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Capacchione: "Servono incentivi"
Proprio per questo "abbiamo proposto al governo l'introduzione di un titolo di preferenza nei concorsi pubblici per chi svolge questa attività di pubblico servizio", ma la proposta, "purtroppo finora è rimasta senza esito". Da qui l'appello all'esecutivo: "Ci auguriamo che la questione venga presa in considerazione e che si valuti l'introduzione degli incentivi". Del resto, conclude, "ragazzi che scelgono di lavorare d'estate, svolgendo un lavoro di pubblica utilità come salvare vite umane, meriterebbero di essere premiati”.
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Le critiche alla riforma
Diverse realtà hanno criticato la riforma del settore, il Decreto Ministeriale 85 del 2024, imputandole le conseguenze negative che si stanno verificando. Fabrizio Licordari, presidente nazionale Assobalneari Italia, dice che "la riforma ha stravolto un sistema che per decenni aveva garantito formazione, presenza capillare e qualità professionale attraverso una pluralità di soggetti storicamente impegnati nel salvamento marittimo. L’effetto concreto della nuova disciplina è stato quello di concentrare progressivamente il sistema formativo e autorizzativo, determinando una drastica riduzione del numero di nuovi brevetti; un aumento dei costi di formazione; minore disponibilità di personale qualificato; difficoltà crescenti per stabilimenti balneari e strutture turistiche nel reperire assistenti bagnanti”.
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Il nodo dell’età minima
Nel decreto è anche stato introdotto l’innalzamento a 18 anni dell’età minima per svolgere l’attività di assistente bagnanti. Una decisione che ha ulteriormente ridotto la platea dei professionisti disponibili. E in molti casi si è dovuto ricorrere a deroghe per consentire anche ai minorenni di lavorare durante la stagione balneare.
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