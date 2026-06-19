Diverse realtà hanno criticato la riforma del settore, il Decreto Ministeriale 85 del 2024, imputandole le conseguenze negative che si stanno verificando. Fabrizio Licordari, presidente nazionale Assobalneari Italia, dice che "la riforma ha stravolto un sistema che per decenni aveva garantito formazione, presenza capillare e qualità professionale attraverso una pluralità di soggetti storicamente impegnati nel salvamento marittimo. L’effetto concreto della nuova disciplina è stato quello di concentrare progressivamente il sistema formativo e autorizzativo, determinando una drastica riduzione del numero di nuovi brevetti; un aumento dei costi di formazione; minore disponibilità di personale qualificato; difficoltà crescenti per stabilimenti balneari e strutture turistiche nel reperire assistenti bagnanti”.

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