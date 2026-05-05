Nel Nord-Est, il Veneto si muove in anticipo: al Lido di Venezia alcune spiagge hanno già riaperto dal 18 aprile, mentre località come Caorle e Jesolo hanno dato il via ufficiale il 1° maggio. Date diverse anche per la chiusura di questa stagione balneare: fino al 30 settembre per il mare Adriatico, lo specchio nautico di Albarella e i laghi di Garda, Lago e Santa Maria; dal 15 giugno al 31 agosto per i laghi di Santa Croce, Mis e Centro Cadore. Anche il Friuli-Venezia Giulia ha scelto la stessa data di apertura, il 1° maggio, con una cerimonia inaugurale all’ingresso della spiaggia GIT, tra musica della banda cittadina e interventi istituzionali: la fine, invece, è prevista per il 30 settembre. In Liguria, invece, il calendario è più uniforme: attività dal 15 maggio al 15 settembre, con particolare attenzione quest’anno all’adeguamento alle nuove normative legate alle concessioni demaniali.

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