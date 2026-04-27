 Le 6 spiagge libere più belle in Italia secondo il Guardian: la classifica | Sky TG24
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Spiagge libere più belle in Italia: dal Conero all'Elba, la classifica secondo il Guardian

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Il mare dell’Italia è uno dei più belli e ricercati dai turisti che non sempre vogliono lidi privati e comodità ma cercano spazi incontaminati e spiagge naturali accessibili a tutti. Dal Gargano al Conero, dall’isola d’Elba a quella di Ponza: ecco le sei mete di mare più belle della Penisola secondo la classifica del Guardian

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Le 6 spiagge libere più belle in Italia secondo il Guardian. FOTO

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