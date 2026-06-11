Guerra Ucraina, Kiev: attacchi russi nella notte con 221 droni e 2 missili Iskander. LIVE
Secondo l'aeronautica militare ucraina aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili sono stati impiegati per respingere gli attacchi. Nella notte droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio Afipsky nel Territorio di Krasnodar, in Russia, provocando un grave incendio all'interno dell'impianto. Colpito anche un condominio: due feriti
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Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Lo afferma l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda.
Droni ucraini hanno invece attaccato la raffineria di petrolio Afipsky nel Territorio di Krasnodar, in Russia, provocando un grave incendio all'interno dell'impianto. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale: due feriti.
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Media: "Raffineria russa di Samara ha interrotto lavorazione greggio"
La raffineria di petrolio di Kuibyshev, di proprietà del colosso petrolifero russo Rosneft e situata nella città di Samara, ha completamente interrotto la lavorazione del greggio in seguito a un attacco di droni avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 giugno. Lo riporta Ukrainska Pravda facendo riferimento a una notizia Reuters che cita due fonti del settore petrolifero e del gas Secondo le fonti, la lavorazione del petrolio è stata sospesa in entrambe le unità di distillazione primaria del greggio, CDU-4 e CDU-5. Ciascuna unità ha una capacità di circa 10.000 tonnellate metriche (73.000 barili) al giorno. L'attacco del drone ha causato danni significativi alle attrezzature e ha innescato incendi, rendendo la raffineria incapace di operare. La raffineria è considerata un importante produttore di carburante, anche per le esigenze dell'esercito russo. Secondo le fonti, nel 2024 la raffineria di Kuibyshev ha lavorato 4,7 milioni di tonnellate di petrolio greggio, pari a circa 94.400 barili al giorno. Nello stesso periodo, l'impianto ha prodotto 800.000 tonnellate di benzina, 1,4 milioni di tonnellate di gasolio e 1,3 milioni di tonnellate di olio combustibile.
Kiev: attaccata la raffineria di petrolio Afipsky in Russia
Nella notte droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio Afipsky nel Territorio di Krasnodar, in Russia, provocando un grave incendio all'interno dell'impianto. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il quartier generale operativo del Territorio di Krasnodar Video pubblicati online mostrano i sistemi di difesa aerea in azione e un vasto incendio che divampa nell'area della raffineria.
Kiev: attacchi russi nella notte con 221 droni e 2 missili Iskander
Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Lo afferma l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. L'attacco è ancora in corso, poiché diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo.
Russia, detriti drone su condominio a Krasnodar, due feriti
I detriti di un drone ucraino hanno colpito un condominio a Krasnodar, nella Russia meridionale, provocando un incendio. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito su Telegram il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev.