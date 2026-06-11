La raffineria di petrolio di Kuibyshev, di proprietà del colosso petrolifero russo Rosneft e situata nella città di Samara, ha completamente interrotto la lavorazione del greggio in seguito a un attacco di droni avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 giugno. Lo riporta Ukrainska Pravda facendo riferimento a una notizia Reuters che cita due fonti del settore petrolifero e del gas Secondo le fonti, la lavorazione del petrolio è stata sospesa in entrambe le unità di distillazione primaria del greggio, CDU-4 e CDU-5. Ciascuna unità ha una capacità di circa 10.000 tonnellate metriche (73.000 barili) al giorno. L'attacco del drone ha causato danni significativi alle attrezzature e ha innescato incendi, rendendo la raffineria incapace di operare. La raffineria è considerata un importante produttore di carburante, anche per le esigenze dell'esercito russo. Secondo le fonti, nel 2024 la raffineria di Kuibyshev ha lavorato 4,7 milioni di tonnellate di petrolio greggio, pari a circa 94.400 barili al giorno. Nello stesso periodo, l'impianto ha prodotto 800.000 tonnellate di benzina, 1,4 milioni di tonnellate di gasolio e 1,3 milioni di tonnellate di olio combustibile.