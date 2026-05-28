Ingresso dell’Ucraina in Ue, come funziona il processo di adesione

Considerando anche la guerra russa, si prova a cercare soluzioni per accelerare l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. Le proposte sarebbero diverse. Berlino, ad esempio, ha proposto di avere Kiev come membro associato dell'Unione. “Il cancelliere Merz ha avanzato una proposta di adesione associata. È la mossa giusta. Dobbiamo ravvivare il dibattito su questo tema, perché l'adesione a pieno titolo all'Unione Europea rimane l'obiettivo principale. Questo vale naturalmente anche per gli Stati dei cosiddetti Balcani occidentali. Ciò significa che offriamo in ogni caso all'Ucraina una soluzione, una via d'uscita. Ma le persone che vivono ora in Albania, in Montenegro, negli Stati dei Balcani occidentali non devono preoccuparsi di vivere nel paese sbagliato. Al contrario, anche loro hanno una prospettiva di adesione e si veda il Montenegro come esempio, lì si sta procedendo a grandi passi”, ha detto il ministro per l'Europa tedesco Gunther Krichbaum. “È chiaro che l'idea alla base è molto buona: di accelerare i tempi con l'Ucraina. Devono far parte dell'Unione Europea perché, come sapete, apportano anche conoscenze e competenze in materia di sicurezza al tavolo europeo. Ma ovviamente, questi processi richiedono tempo. Quindi l'idea è come possiamo accelerare i tempi su diverse questioni”, ha spiegato l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas.

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