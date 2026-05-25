Il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per lo sviluppo integrale, ha spiegato che "non è una questione per la Chiesa stessa, è una questione per tutto il popolo di Dio". L'intelligenza artificiale "sta penetrando praticamente tutti gli aspetti della vita umana, per lo meno nei Paesi più sviluppati e tra poco in tutti i Paesi. Noi ci rendiamo conto, dopo i cambiamenti, che questa rivoluzione industriale è molto più veloce che la prima". Per il Prefetto di fronte alla tecnologia "non bisogna limitarsi. È stato lo stesso con la tipografia, che rappresentava un'enorme rivoluzione in termini di accessibilità ai testi di tutto il popolo. Era inimmaginabile prima di Gutenberg, questa era anche una grande rivoluzione". Quanto alla nuova Commissione per l'intelligenza artificiale, voluta da Papa Prevost e che vedrà la collaborazione di diversi dicasteri, Czerny spiega: "Ci aiuterà a lavorare insieme su questi grandi sfide. Così l'intelligenza artificiale non è responsabilità di un solo dipartimento, ma lavoriamo insieme e così è necessario un coordinamento".

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