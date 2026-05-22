La dinamica descritta dagli esperti non è lineare ma progressiva: energia più cara, aumento dei fertilizzanti, rincaro dei semi, riduzione delle rese agricole e infine crescita dell’inflazione alimentare. La Fao sottolinea come il fenomeno sia già visibile, con un aumento prolungato degli indici dei prezzi globali. Il capo economista dell’agenzia, Maximo Torero, evidenzia che le decisioni di governi e agricoltori su fertilizzanti, investimenti e politiche di importazione saranno decisive per evitare un peggioramento della crisi. Il messaggio è chiaro: rafforzare la capacità di resilienza dei Paesi è ormai una priorità urgente.

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