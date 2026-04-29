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Quali sono le vie alternative allo Stretto di Hormuz?

Gianluca De Feo

Youtrend
Handout Photo by the U.S. Navy via Getty Images

Vediamo quali sono le infrastrutture già esistenti che permettono di aggirare e quali sono i punti di debolezza di queste opzioni secondarie. Non mancano anche progetti per il futuro ipotizzati o delineati da alcuni attori internazionali

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