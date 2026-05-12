Inoltre, lamentano gli operatori riuniti a Tuttofood, il blocco rischia di scaricare sulle campagne europee e sui listini dei beni agroalimentari una nuova ondata di rincari, speculazioni e instabilità. "Queste tensioni, con ricadute su energia, imballaggi, packaging e approvvigionamento di alcune materie prime strategiche come i fertilizzanti, stanno incidendo negativamente su tutta la catena del valore agroalimentare", ha avvertito il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, prefigurando il rischio di stagflazione per l'Italia se il conflitto in Iran continuerà. Anche per il numero uno dell'industria alimentare "ci vorranno molti mesi per tornare a una normalizzazione dei prezzi e degli approvvigionamenti". Conti alla mano, spiega l'Ad di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, "l'aumento di energia, gasolio, e fertilizzanti incide a partire dalla filiera agricola per oltre 250 euro per ettaro". E secondo il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti "mercati come Giappone e Australia stanno diventando sempre più strategici, ma servono misure urgenti per evitare una nuova impennata dell'inflazione alimentare".