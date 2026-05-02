In risposta al caro petrolio, il Brasile e altri Paesi produttori hanno dirottato parte della coltivazione della canna da zucchero verso lo sbocco energetico. Una decisione che ha contribuito a invertire il percorso discendente sul prezzo del saccarosio che negli ultimi anni ha toccato meno 40%. Secondo dati di uno studio della Fao, il prezzo dello zucchero è risalito del 7,2% in un mese con le quotazioni ai massimi da novembre 2025. Brasilia è pronta a impiegare una parte rilevante del raccolto nella filiera dell’etanolo impiegato soprattutto nel trasporto su strada.