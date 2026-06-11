Mondiali 2026, il giro d’affari del torneo e l'impatto sul Pil

Introduzione

Prende il via oggi la Coppa del Mondo Fifa: l’edizione 2026 del torneo si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ad aprire il torneo è la sfida, in programma alle ore 21 italiane, tra Messico e Sudafrica, mentre la finale sarà disputata il 19 luglio. Quello di quest’anno è il Mondiale più grande di sempre: le Nazionali qualificate sono infatti salite a 48, e si disputerà un totale di 104 partite in 16 città differenti. E un evento di questa dimensione, secondo le stime diffuse da Allianz Trade, potrebbe attirare milioni di visitatori e generare un importante impulso economico in tutto il Nord America.