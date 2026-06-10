Laika: "È il Mondiale della complicità nel genocidio di Gaza"

La prima opera è stata affissa davanti al quartier generale FIFA, in FIFA Strasse, e ritrae il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Federazione Gianni Infantino che tengono in mano una "death cup". La seconda è comparsa invece nel centro città. Intitolata "FIFA Crime Cup 2026", l'opera raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell'ICE, l'agenzia federale americana responsabile del controllo della sicurezza delle dogane e dell'immigrazione. La denuncia di Laika riguarda le controversie in fatto di diritti umani rispetto a questo Mondiale, che l'artista ha definito "di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza". Il presidente FIFA Infantino è invece accusato dall'artista di aver tradito i valori fondanti del calcio e di aver premiato Trump con il FIFA Peace Award.