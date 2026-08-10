Borse di studio DSU 2026, le scadenze di agosto regione per regione

Gli studenti con risultati scolastici o accademici particolarmente brillanti possono candidarsi ai Collegi Universitari di Merito, strutture che, oltre a offrire vitto e alloggio, propongono attività formative, tutoraggio e percorsi di approfondimento culturale.

Le modalità di selezione e le relative scadenze sono stabilite dai singoli collegi e prevedono generalmente prove scritte e colloqui che si svolgono tra la fine dell'estate e l'inizio dell'anno accademico. I collegi appartengono alla rete della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM), presente in numerose città universitarie italiane, tra cui Milano, Pavia, Torino, Padova e Roma.

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