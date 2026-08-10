Borse di studio DSU 2026, le scadenze di agosto regione per regione

Introduzione
Per molti studenti, il mese di agosto non coincide solo con la pausa estiva, ma rappresenta un passaggio decisivo per accedere ai benefici previsti dal diritto allo studio universitario. In questo periodo si concentrano infatti le principali scadenze per presentare domanda di borsa di studio, posto alloggio, agevolazioni per la mensa, esoneri dalle tasse universitarie e altri contributi economici. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
A chi sono rivolte
Le opportunità sono destinate sia ai neodiplomati che si apprestano a immatricolarsi sia agli studenti già iscritti all'università. Rispettare le scadenze indicate nei bandi è essenziale per non perdere l'accesso ai benefici, che possono comprendere contributi economici, alloggio nelle residenze universitarie, servizi di ristorazione e ulteriori agevolazioni, per un valore complessivo che, in alcuni casi, supera i 7 mila euro annui.
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Collegi Universitari di Merito
Gli studenti con risultati scolastici o accademici particolarmente brillanti possono candidarsi ai Collegi Universitari di Merito, strutture che, oltre a offrire vitto e alloggio, propongono attività formative, tutoraggio e percorsi di approfondimento culturale.
Le modalità di selezione e le relative scadenze sono stabilite dai singoli collegi e prevedono generalmente prove scritte e colloqui che si svolgono tra la fine dell'estate e l'inizio dell'anno accademico. I collegi appartengono alla rete della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM), presente in numerose città universitarie italiane, tra cui Milano, Pavia, Torino, Padova e Roma.
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Requisiti economici
Per accedere alle borse di studio DSU è necessario rispettare i requisiti economici fissati annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca e recepiti dai singoli enti regionali.
Per l'anno accademico 2026/2027 i limiti massimi sono pari a:
- ISEE Universitario: 28.339,88 euro;
- ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente): 61.608,48 euro.
Le matricole devono soddisfare principalmente i requisiti economici previsti dal bando. Gli studenti iscritti agli anni successivi, invece, devono possedere anche i requisiti di merito richiesti dal proprio ente regionale, conseguendo il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) entro le scadenze indicate nel relativo bando.
Come prepararsi
Per evitare ritardi o problemi nella presentazione della domanda è consigliabile:
- richiedere con anticipo l'ISEE Universitario valido per le prestazioni agevolate del diritto allo studio;
- consultare con regolarità la sezione dedicata ai bandi sul sito dell'ente regionale competente;
- verificare che SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) siano attivi e funzionanti per l'accesso ai servizi online e l'invio della domanda.
Calendario regione per regione
Le date per richiedere borse di studio, alloggi universitari e altri benefici non sono uguali in tutta Italia, ma vengono stabilite dai singoli enti regionali. Ecco quali regioni prevedono le scadenze ad agosto:
- Nel Lazio, DiSCo chiude alle ore 12 di domani, 11 agosto 2026, la seconda fase dedicata alla correzione e alla conferma definitiva delle domande;
- In Emilia-Romagna, ER.GO fissa al 24 agosto 2026 alle ore 16 il termine per richiedere borsa di studio, esonero dalle tasse e servizio abitativo, con ISEE universitario già disponibile entro la stessa data;
- In Lombardia il calendario varia da ateneo ad ateneo: al Politecnico di Milano le matricole dovevano presentare domanda entro il 5 agosto, mentre all'Università degli Studi di Brescia il termine è fissato al 20 agosto. In molti altri atenei lombardi le richieste di alloggio si chiudono tra il 24 e il 25 agosto, mentre quelle per la borsa di studio proseguono generalmente fino a settembre.
- In Piemonte, i bandi per i posti letto destinati alle matricole terminano nella seconda metà di agosto.
- Gli ESU di Padova, Venezia e Verona, invece, concentrano ad agosto le richieste per gli alloggi, lasciando normalmente più tempo per le borse di studio;
- Nelle Marche, ERDIS riceve le domande fino al 28 agosto;
- In Puglia, ADISU richiede l'invio della domanda entro il 13 agosto alle ore 12.
- In Campania, invece, il calendario varia in base al beneficio richiesto, con termini distribuiti tra la fine di agosto e le prime settimane di settembre.
- In Liguria ALiSEO ha chiuso il bando ordinario il 31 luglio, lasciando agosto a eventuali integrazioni o finestre straordinarie.
- In Sardegna, invece, l'ERSU di Cagliari fissa il termine al 28 agosto, mentre quello di Sassari segue un calendario autonomo.
Per alcune regioni, come Sicilia, Toscana e Friuli-Venezia Giulia, le scadenze sono a settembre mentre per altre, come Umbria, Calabria, Basilicata, Molise e Trentino-Alto Adige, è opportuno consultare direttamente il bando pubblicato dal proprio ente regionale.
Il requisito di merito
Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno, oltre ai requisiti economici è necessario raggiungere il numero minimo di CFU previsto dal proprio bando regionale. In molti casi il termine coincide con il 10 agosto dell'anno di riferimento, ma non si tratta di una scadenza unica valida in tutta Italia: ogni ente può infatti fissare date e modalità di verifica differenti. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare il bando ufficiale pubblicato dal proprio DSU.
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