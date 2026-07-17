La proposta di legge di Forza Italia punta a sostenere gli studenti con risultati eccellenti, introducendo un contributo economico legato al rendimento accademico. La misura, ispirata a un progetto avviato in Calabria, collegherebbe l'importo alla media universitaria e ai voti di diploma e laurea, con requisiti molto selettivi. Al momento resta una proposta: non è ancora attiva e non è possibile presentare domanda