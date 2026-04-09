Dal prossimo anno accademico, chi mantiene una media alta e un percorso regolare riceverà un sostegno economico. La misura sarà resa operativa con un Protocollo d'intesa tra Regione e rettori, come investimento sul capitale umano ascolta articolo

Con una delibera approvata dalla Giunta, la Calabria introduce il "reddito di merito", una misura economica pensata per sostenere gli studenti universitari più meritevoli. "Oggi sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione. Ma ho voluto comunque riunire la Giunta per approvare un provvedimento a cui tengo particolarmente", ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione.

Trattenere i giovani e costruire un futuro in Calabria "Ne avevo parlato pochi mesi fa in campagna elettorale, immaginandolo inizialmente per le matricole delle nostre università. Abbiamo deciso, però, di fare di più: abbiamo esteso la misura a tutti gli studenti universitari calabresi che studiano in Regione", prosegue Occhiuto. "L'obiettivo è chiaro. Trattenere i nostri ragazzi, offrendo loro una ragione concreta in più per restare a studiare in Calabria e costruire qui il proprio futuro. È evidente che bisogna continuare a creare sempre più opportunità di lavoro e di sviluppo per la nostra Regione, ma i dati Almalaurea degli ultimi anni ci danno già un'indicazione netta: nella stragrande maggioranza dei casi chi resta e studia in Calabria poi sceglie di viverci e lavorarci".